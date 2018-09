Denise Richards, fosta soție a lui Charlie Sheen, s-a recăsătorit

Actrița Denise Richards, una dintre celebrele fete Bond și fostă soție a lui Charlie Sheen, s-a recăsătorit, cu actorul Aaron Phypers, într-o ceremonie intimă care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în orașul american Malibu, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.

Richards, în vârstă de 47 de ani, care a apărut ca Bond Girl în filmul "Lumea nu e de ajuns/ The World is Not Enough" (1999), are două fiice din prima sa căsătorie (2002 - 2006), cu actorul Charlie Sheen, Sam, în vârstă de 14 ani, și Lola, în vârstă de 13 ani, dar și un copil pe care l-a adoptat singură, în vârstă de șapte ani, Eloise.

Denise Richards și actorul de origine canadiană Aaron Phypers, fostul soț al actriței Nicolette Sheridan, s-au căsătorit sâmbătă, la două zile după ce și-au anunțat logodna.

Cei doi au o relație din decembrie 2017.

Printre oaspeții de la nuntă s-au numărat actrița Rebecca Romjin și Jerry O'connell, dar și colege din noul reality show în care apare Richards, "Real Housewives of Beverly Hills", precum Lisa Vanderpump și Camille Grammer.

Mai multe momente de la ceremonie vor fi incluse în cel de-al nouălea sezon al reality show-ului.