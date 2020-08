Deputat PSD absent la moțiune: Ce să înțeleg, domnule președinte Marcel Ciolacu? Cine respectă legea este dat afară din PSD și e trădător?

Unul din social-democrații absenți la moțiunea de cenzură, deputatul Adrian Todor, spune că în actuala legislatură nu a încălcat niciodată disciplina de partid, însă acum DSP l-a obligat să stea în carantină timp de 14 zile pentru că a intrat în contact cu un bolnav COVID-19. El spune că i-a trimis documentele lui Marcel Ciolacu și nu înțelege, în acest context, de ce este numit trădător și de ce este amenințat cu excluderea din partid. Dacă ar fi venit la Parlament, s-ar fi ales cu dosar penal, spune el.

„Niciodată nu voi pune interesele politice mai presus de sănătatea publică și respectarea legii!

Doresc să fac publice câteva precizări legate de absența mea de la ședința privind moțiunea de cenzură, care nu a mai fost supusă votului parlamentului, din lipsă de cvorum.

În cei patru ani de activitate parlamentară, nu am lipsit la nicio moțiune, nu am încălcat niciodată disciplina de partid, nu am avut niciun vot sau vreo acțiune care să nu se încadreze în linia partidului. Sunt membru PSD de peste 20 de ani, iar dacă în această perioadă de timp nu am fost nici șantajabil, nici cumpărat de cei care au fost la putere de-a lungul anilor, nu voi fi nici de acum încolo. Nu fac parte din categoria parlamentarilor care s-au plimbat de la un partid la altul, care au plecat cu circ din PSD și s-au întors cu coada între picioare, în funcție de cum îi dicta interesul sau de cum i se comanda din anumite zone.

Lipsa mea de la votul moțiunii are o poveste foarte simplă, pe care președintele Marcel Ciolacu o știe, i-am trimis documentele justificative, dar e mai ușor să cadă niște capete mărunte, decât să-și asume responsabilitatea eșecului cei care nu au putut sau nu au vrut să treacă această moțiune.

În data de 28 august 2020, prin adresa nr. 1686, Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad a emis o decizie de carantinare pe numele meu, pentru 14 zile, întrucât am fost contact direct al unei persoane confirmate pozitiv cu COVID-19! Conform legii pe care și eu am votat-o, alături de colegii din PSD, și deciziei DSP Arad, am obligația de a sta în carantină până în data de 10.09.2020. Asta spune negru pe alb decizia DSP.

Ce să înțeleg, domnule președinte Marcel Ciolacu? Trebuia să încalc legea și să mă aleg cu un dosar penal, pentru zădărnicirea combaterii bolilor, să fiu prezent la parlament și poate să îmbolnăvesc câțiva colegi, în cazul în care sunt purtător al virusului? Cine respectă legea este dat afară din PSD, după cum ați anunțat chiar dumneavoastră astăzi sau e considerat trădător? Consider că mi-am făcut datoria de cetățean responsabil, atunci când am decis să respect legea, așa cum o voi face întotdeauna.

Niciodată nu voi pune interesele politice mai presus de sănătatea publică și respectarea legii! Chiar cu riscul de a fi dat afară din partidul în care am muncit zi de zi, în ultimii 20 de ani”, a transmis deputatul PSD Adrian Todor.