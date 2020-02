Deputat PSD își explică DEMISIA din echipa Fifor: 'Este normal să fac un pas în spate'

Mihai Fifor a fost ales, sâmbătă, la șefia PSD Arad, la conferința județean de alegeri care a durat șase ore. Deputatul Adrian Todor a anunțat că va demisiona din funcția de președinte interimar al filialei Arad.

Deputatul a explicat că în cadrul ședinței s-a votat revenirea unui consilier care demisionase anterior și care a avut, astfel, drept de vot. "A fost o forțare, i s-a permis să revină asupra demisiei și să voteze, iar eu am argumentat că nu poți reveni asupra unei demisii. Nu este corect să i se dea dreptul să voteze, iar în cadrul conferinței s-a supus la vot și s-a votat acest lucru. Aici am fost nemulțumit, nu cred că a fost în regulă. A fost un vot strâns între cei doi candidați la funcția de președinte al PSD Arad, un vot putea să conteze. Eu am fost în tabăra fostului președinte Căprar. care a pierdut competiția și respect votul colegilor, dar nu pot accepta revenirea asupra unei demisii. Nu mă regăsec în noua echipă câștigătoare", a declarat Todor, corespondentului MEDIAFAX.

Acesta a subliniat că va avea o discuție cu conducerea PSD pe marginea situației create în cadrul Conferinței Județene a PSD Arad.

"Domnul Mihai Fifor a anunțat în cadrul conferinței că va candida pentru funcția de primar al Aradului, eu nu mă regăsesc lucrând într-o echipă cu domnia sa, motiv pentru care îmi dau demisia și las locul liber. La organizația municipală PSD Arad nu au fost alegeri, nu s-a dorit, a fost un interimat prelungit. Este normal acum să fac un pas în spate", a menționat Adrian Todor.

La Conferința Județeană de alegeri a PSD Arad au fost prezenți, printre alții, secretarul general interimar Paul Stănescu, fostul ministru Titus Corlățean dar și parlamentari social-democrați din țară.

Dorel Căprar a fost reales preşedintele filialei Arad la începutul lunii februarie, însă conducerea PSD a stabilit că decizia este nestatutară, din cauza problemelor pe care Căprar le are cu legea, fiind inculpat în dosarul şpăgilor. El este acuzat de 12 infracţiuni de folosire a influenţei sau autorităţii.