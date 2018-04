Deputat PSD, protagonistul unui episod de flagrant pentru corupție. Procurorii i-au dat toate indicațiile

Un deputat PSD, seful tinerilor social-democrati din Neamt, este implicat intr-un dosar de coruptie de toata frumusetea. Desi toata lumea astepta sa fie inculpat intr-un astfel de dosar, deputatul este tocmai denuntator, scrie bzi.ro.

Sunt rare cazurile in care oamenii politici sunt denuntatori in dosare, in cele mai multe situatii acestia sunt cei care iau spagile, nu le dau. A acceptat propunerea procurorilor de a merge cu aparatura pe el, cu microfoane si camere video instalate pe sub haine, pentru a-i inregistra pe angajatii de la Ocolul Silvic Raducaneni in timp ce-i solicita spaga.

Pe data de 24 septembrie 2012 a reusit sa obtina o inregistrare foarte clara cu Nicolae Balint, fost sef de district din cadrul Ocolului Silvic Raducaneni. Acesta din urma facea socotelile in ceea ce priveste spaga de trei la suta dintr-un contract de refacere a padurilor in cadrul Ocolului Silvic Raducaneni.

Ieri, judecatorii de la Tribunalul Iasi au finalizat acest dosar si au decis condamnarea celor trei angajati de la Ocolul Silvic. Nicolae Balint, fost sef de district a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendarea executarii.

Vasile Baran, fost sef in cadrul Ocolului Silvic, a primit doi ani de inchisoare, iar Mihai Grigoras, inginer la Compartimentul de Cultura si Refacere a Padurilor, a fost condamnat la un an si jumatate de inchisoare cu suspendare.

De asemenea, judecatorii au dispus confiscarea sumei de 3.442 lei care a fost gasita acasa la Nicolae Balint, bani care ar fi facut obiectul luarii de mita. Mai mult, judecatorii au constatat ca suma de 600 lei care a fost data de deputatul Ciprian Constantin Serban lui Balint, cu titlul de mita, a fost restituita denuntatorului.

Acuzatiile

Toata aceasta poveste este destul de veche, doar ancheta procurorilor durand aproximativ patru ani de zile. Deputatul Ciprian Serban a ajuns in situatia de a depune denuntul impotriva angajatilor de la Ocolul Silvic Raducaneni in calitate de reprezentat al unei firme care a avut un contract cu aceasta institutie.

Este vorba de SC Eden Star Forest SRL Piata Neamt, o firma care apartinea tatalui deputatului, insa de care se ocupa Ciprian Serban. Aceasta firma a semnat un contract de prestari servicii pentru silvicultura - cultura si refacerea Padurilor la Ocolul Silvic Raducaneni in martie 2012, cu reprezentantii Directiei Silvice Iasi. Valoarea contractului era de 664.446 lei, iar lucrarile trebuiau finalizate pana la finalul anului 2012.

Numai ca, dupa ce muncitorii de la aceasta firma au ajuns sa sape gropile pentru plantat copacii, au intervenit inculpatii din acest dosar care au cerut direct o spaga de 4 la suta din valoarea facturilor emise si incasate. Cei trei angajati de la Ocolul Silvic Raducaneni trebuiau sa semneze procesele-verbale de receptie a serviciilor oferite de firma controlata de actualul parlamentar Ciprian Serban. Numai ca ei conditionau receptia lucrarilor de plata spagii.

In total, cei trei angajati au calculat ca au de primit suma de 26.000 lei. In momentul in care reprezentantii firmei SC Eden Star Forest SRL au refuzat aceasta solicitare a celor de la Ocolul Silvic, au fost amenintati ca vor avea probleme pe viitor, in sensul ca nu le vor fi receptionate lucrarile.

"La scurt timp dupa începerea lucrarilor prevazute în contract, au început sa apara dificultatile prevazute de catre inculpati: Balint Nicolae controla muncitorii SC Eden Star Forest si îi punea sa refaca lucrarile invocând diferite motive, întârziind astfel derularea contractului, cu riscul de a nu se achita sumele contractate", au precizat procurorii in actul de inculpare.

Astfel, anagajatii Ocolului Silvic spuneau ca lucrarile nu sunt facuta corespunzator, desi nu acesta era adevarul. De asemenea, si-ar fi batut joc in mod constant de muncitori. De exemplu, i-au pus sa faca cateva zeci de gropi pentru plantat copaci, au fost plantati copacii, dupa care, Nicolae Balint ar fi cerut replantarea copacilor pentru ca acele gropi nu erau sapate in rand drept.