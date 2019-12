Deputatul Ionuţ Moşteanu este candidatul USR la Primăria Piteştiului

Deputatul Ionuţ Moşteanu a fost desemnat candidat al USR pentru funcţia de primar al municipiului Piteşti, el propunându-şi să obţină şi susţinerea PLUS pentru candidatura comună.

"Le mulţumesc colegilor mei din USR Piteşti pentru încredere. Urmează în curând un proces pentru desemnarea candidatului comun al Alianţei USR PLUS şi îmi doresc să fiu opţiunea comună. Acum, la 30 ani de la Revoluţie, este timpul nostru. Al unei noi generaţii de oameni cinstiţi şi competenţi care au energia, curajul, creativitatea şi priceperea să reconstruiască România, să reconstruiască Piteştiul. Chem alături de mine toate forţele anti-PSD care îşi doresc modernizarea Piteştiului", a declarat deputatul, potrivit unui comunicat al USR transmis AGERPRES Conform aceleiaşi surse, Ionuţ Moşteanu crede că reconstrucţia României începe de la bază, de la comunitatea locală, acesta fiind motivul pentru care a ales să candideze pentru primăria Piteştiului, "oraşul care l-a crescut şi l-a format ca om"."Piteştiul are nevoie de spirit creativ şi antreprenorial pentru a ieşi din stagnarea în care l-a ţinut PSD, timp de 30 de ani. Alegerile europarlamentare câştigate la Piteşti de Alianţa USR PLUS şi cei 18.000 de piteşteni care au semnat iniţiativa #farapenali sunt dovezile că şi acest oraş, ca multe altele din România, vrea o schimbare de direcţie", se mai afirmă în comunicat.