Deputatul Pro România, Mihaela Huncă, dupa vot: 'Am votat pentru ieşirea din criză, pentru redeschiderea şcolilor, pentru un sistem de sănătate civilizat'

Coordonatorul organizaţiei judeţene Botoşani a Pro România, deputatul Mihaela Huncă, şi-a exprimat speranţa că în urma votului de duminică România va ieşi din criză, potrivit AGERPRES.

Parlamentarul de Botoşani a declarat, la ieşirea de la urne, că îşi doreşte ca România să meargă în următorii patru ani pe "un drum mai bun".

"Am votat astăzi cu încrederea că în această zi noi putem hotărî totul. Patru ani de zile România poate merge pe un drum pe care îl hotărâm împreună cu toţii. Am votat pentru ieşirea din criză, pentru redeschiderea şcolilor, pentru un sistem de sănătate civilizat, pentru o viaţă mai bună. Am votat pentru normalitate. Am venit la vot cu speranţa că şi ceilalţi botoşăneni vor face la fel şi prin votul lor vor putea să deschidă drumul pe care noi vom putea să mergem spre o viaţă normală şi să ieşim din această criză", a afirmat liderul Pro România.

Mihaela Huncă este candidat pentru un nou mandat de deputat pe listele Pro România.