Deputatul USR Silviu Dehelean: 'Am votat azi pentru un parlament mai integru'

Deputatul USR Silviu Dehelean, aflat pe prima poziţie pe lista USR PLUS pentru un nou mandat, a declarat că a votat pentru un parlament mai integru şi care să se ocupe "mai mult de problemele românilor şi mai puţin de interesul personal", potrivit AGERPRES.

"Am votat azi pentru un parlament mai integru, pentru un parlament care să se ocupe de problemele românilor mai mult şi mai puţin de interesul personal. Toţi ştim ce a făcut parlamentul în ultimii patru ani, iar asta nu trebuie să se mai repete. Am votat pentru ca România să-şi stabilească un curs de modernizare, de apropiere de Europa şi de intrare în contemporaneitate. Am votat în aşa fel încât românii să aibă acces la sănătate de calitate, la educaţie, la infrastructură", a precizat Silviu Dehelean.



El a votat la Liceul "Aurel Lazăr" din Oradea.