Directorul Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor a demisionat - Nicuşor Dan: A gestionat bugetul instituţiei ca pe propriul buzunar

Potrivit acestuia, se încheie, astfel, un ”mandat în care resursele publice s-au dus mai degrabă către diverşi clienţi politici ai PSD, în detrimentul animalelor pe care ASPA le are în grijă”.

”În plus, am sesizat Parchetul pentru indicii legate de săvârşirea unor fapte penale cu ocazia achiziţiilor făcute de ASPA şi am sesizat de asemenea Curtea de Conturi pentru verificarea legalităţii încheierii şi derulării contractelor de achiziţii publice. Estimăm prejudicii de aproape 500.000 de euro şi ne vom îndrepta către instituţiile abilitate pentru recuperarea acestora”, a mai transmis primarul.