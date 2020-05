Directorul DSP Braşov: 'Medicii de familie să participe la gestionarea cazurilor Covid, fără să pună presiune pe sistemul 112'

Directorul executiv al DSP Braşov, Andreea Neculau, a declarat, miercuri, după o întâlnire cu reprezentanţii medicilor de familie din judeţ că aceştia au fost în linia întâi pe toată perioada crizei şi au asigurat continuitatea serviciilor medicale non-Covid, iar în continuare vor trebui să trieze şi să redirecţioneze cazurile de pacienţi infectaţi spre 112, "însă într-un mod în care să nu pună presiune excesivă pe sistemul de urgenţă", potrivit Agerpres.

Reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în gestionarea crizei Covid şi cei ai medicilor de familie din Braşov au avut, miercuri, o întâlnire la Prefectură, în care au fost dezbătute atât problemele cu care se confruntă această categorie a asistenţei medicale în judeţ, cât şi eventuale propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ.

"Suntem în căutarea unor mecanisme care să îmbunătăţească dialogul între instituţiile care gestionează criza - DSP, Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean, şi reprezentanţii medicilor de familie. (...) Întâlnirea cu reprezentanţii medicilor de familie din judeţ a avut ca scop să ajungem la un acord cu privire la cum se va desfăşura activitatea legată de Covid, dar şi cea non-Covid, în perioada imediat următoare relaxării. (...) Urmărim cadrul legislativ şi am dori inclusiv să facem propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia, ca să includă rolul activ al medicilor de familie inclusiv în gestionarea pacienţilor cu Covid", a declarat, conform unei informări transmise de Prefectură, directorul executiv al DSP Braşov, dr. Andreea Neculau.

La rândul său, prefectul Mihai-Cătălin Văsii a afirmat, conform sursei citate, că "implicând mai mult medicina de familie, se poate reduce presiunea pe celelalte segmente ale sistemului de sănătate".

"Am vrut ca, împreună cu d-na director al DSP şi cu conducerea ISU Braşov, să avem această întâlnire - care nu va rămâne singulară - deoarece medicii de familie reprezintă un element esenţial în funcţionarea sistemului de sănătate, dar care a fost lăsat cumva în plan secund în timpul acestei pandemii. Am auzit de la dânşii problemele cu care se confruntă şi dorim să identificăm soluţii la acestea. Ceea ce vom putea, vom încerca să rezolvăm pe plan local, iar ceea ce nu vom putea, vom transmite, sub formă de propuneri, autorităţilor centrale. Oricum, dorim ca împreună să conturăm o viziune, un mod eficient de conlucrare şi de comunicare cu celelalte componente ale sistemului sanitar şi ale celui pentru situaţii de urgenţă, în perspectiva gestionării atât a perioadei stării de alertă, cât şi a unui eventual val doi al pandemiei", a declarat prefectul Mihai-Cătălin Văsii.

În prezent, în judeţul Braşov, sunt 350 de medici de familie, conform şefei DSP.