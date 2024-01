Dirijorul Tiberiu Soare de la Opera Națională București: Mă concentrez pe partitura Oedipe și nu pe muzicologi în sală

Tiberiu Soare, dirijorul premierei "Oedipe", montare semnată de Stefano Poda la Opera Naţională Bucureşti, care a avut loc luni, de Ziua Culturii Naţionale, a declarat că a încercat, alături de instrumentişti, artişti şi balerini, să "redea exact ce a găsit în partitură" de care "nimeni nu trebuie să fie speriat". Maestrul a adăugat că nu are nevoie de "muzicologi în haine de oaie în sală", ci de "oameni care să fie interesaţi de ce a scris Enescu". Opera Naţională Bucureşti marchează cu această montare şi 70 de ani de la inaugurare.

Despre mesajul enescian din această operă, Tiberiu Soare a spus: "Nu am nevoie de analizat, nu am nevoie de specialişti, nu am nevoie de muzicologi în haine de oaie în sală. Am nevoie de oameni care sunt interesaţi de ce a scris Enescu. Şi, credeţi-mă, am încercat cu toată onestitatea noi, toţi artiştii care am luat parte la pregătirea acestui titlu, să redăm exact ce am găsit în partitură. O să găsiţi un număr minim, dacă nu foarte mic, de intervenţii personale. Ceea ce veţi auzi este încercarea noastră onestă de a reda ceea ce am găsit în paginile acestei partituri. Aşa că eu urez acestei versiuni, acestei producţii, viaţă lungă", potrivit news.ro.

La rândul său, baritonul Ionuţ Pascu, interpretul rolului Oedipe, a declarat, într-o conferinţă de presă, că "această partitură a reuşit să îmi deschidă noi orizonturi, şi vocale, şi muzicale, fiindcă Enescu nu se rezumă la note", iar acest rol este "o deosebită onoare, care vine la pachet cu o mare responsabilitate".

"Sigur, o responsabilitate pe care sper să o duc la bun sfârşit. Pentru mine, această partitură a reuşit să îmi deschidă noi orizonturi, şi vocale, şi muzicale, fiindcă Enescu nu se rezumă la note. Merge mult mai departe, ajunge în cele mai mici detalii ale dramaturgiei muzicale, pe care, din fericire pentru noi, le-a lăsat scrise. Noi nu avem decât misiunea de a le decoda, de a le traduce pentru publicul, care, sigur, trebuie să vină oarecum pregătit, pentru a face parte activă din această monumentală capodoperă", a mărturisit baritonul.

Premiera mondială a operei „Oedipe” a avut loc în 1936, a la Opera Garnier din Paris.

"Este un detaliu care ne arată că la acel moment, cultura română era profund integrată în circuitul cultural european, iar odată cu aderarea României la Uniunea Europeana, ea a devenit mai puternică decât niciodată. Astăzi, de Ziua Culturii Naţionale, este de datoria noastră să o spunem foarte clar: Uniunea Europeană este cel mai important aliat al nostru în promovarea culturii române pe plan internaţional", a spus Raluca Turcan, ministrul Culturii.

„Oedipe” de George Enescu este o monumentală tragedie lirică în 4 acte. Libretul operei este scris în franceză de Edmond Fleg. Oedipe a fost compusă de Enescu între 1921-1931, fiind dedicată soţiei sale, Maria Rosetti-Tescanu. Opera a fost inspirată, în special, de tragedia "Oedip rege" de Sofocle. Această monumentală lucrare este considerată una dintre piesele de teatru înalt reprezentative ale antichităţii greceşti, iar firul narativ este continuat de Oedip la Colonos şi Antigona (ambele de Sofocle).

Despre premiera de pe scena operei bucureştene, regizorul Stefano Poda a declarat: Oedipe este despre noi toţi. Pentru mine această invitaţie de a lucra la Bucureşti acest spectacol reprezintă o mare, mare onoare. Am făcut acest spectacol de multe ori, am parcurs partitura şi de fiecare dată destinul mă duce cu gândul la această idee care reprezintă de fapt punctul de pornire al operei. Enescu, cu o viziune extraordinară, absoarbe tot acel ferment care în Franţa, la Paris, reprezenta epicentrul, rezumând totul, tot parcursul de cercetare muzicologică, dramaturgică, artistică şi filosofică. Aş spune psihanalitic de asemenea şi cu adevărat punctul culminant al unei reflecţii infinite care îi permite lui Oedip cu adevărat să abordeze dimensiunea tragică în sensul de universală, în sensul de atemporală, fără a deveni un individ închis. Noi toţi suntem Oedip. Fiecare dintre noi este şi Iocasta şi Laios, fiecare dintre personajele pe care Sofocle le abordează şi le oferă ca paradigmă a dezvoltării şi creşterii sentimentului de dezamăgire. Este impresionant că acest mesaj a pornit acum mai bine de 2000 de ani şi că George Enescu preia, amplifică şi relansează această reflecţie graţie unei muzici care este şi ea universală.

La prima sa reprezentaţie în 1936 la Paris, Oedipe a fost considerată un punct de cotitură în istoria operei. Cu o partitură complexă şi impunătoare, George Enescu a creat o experienţă muzicală care a încântat şi a provocat audienţa în egală măsură.

În distribuţia spectacolului sunt: Ionuţ Pascu (Oedipe), Marius Boloş (Tirésias), Dan Indricău (Créon), Andrei Lazăr (Păstorul), Ion Dimieru (Marele preot), Leonard Bernad (Phorbas), Damian Vlad (Străjerul), Daniel Filipescu (Thésée), Andrei Petre (Laïos), Oana Andra (Jocaste), Sorana Negrea (Sfinxul), Daniela Cârstea (Antigone), Andreea Iftimescu (Mérope), Zoica Şohterus (o femeie tebană). Alături de regizorul Stefano Poda şi dirijorul Tiberiu Soare, din echipa care va monta Oedipe pe scena Operei Naţionale din Bucureşti, mai fac parte: Paolo Giani (regizor asociat), Silvia Sisto (asistent coregrafie), Mircea Pădurariu (asistent dirijor), Paula Stoica şi Claudia Machedon (asistenţi regie).