Medvedev: 'Incidentul din Polonia arată că Occidentul se apropie de un război mondial'

Fostul președinte rus și acual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că explozia de pe teritoriul polonez arată că Occidentul „se apropie de un nou război mondial”.

"Incidentul cu presupusa "lovitură cu rachetă" ucraineană asupra unei ferme poloneze dovedește un singur lucru: purtând un război hibrid împotriva Rusiei, Occidentul se apropie de un război mondial", a scris Medvedev pe Twitter.

Tot în această dimineață ministerul rus al Apărării a respins acuzațiile Ucrainei și Poloniei.

De asemenea, ministerul rus de Externe a repetat în această dimineață pe Telegram o afirmație a misiunii sale pe lângă Uniunea Europeană potrivit căreia un anunț privind noi inițiative de antrenament pentru forțele ucrainene sub drapelul UE "vizează o escaladare" și marchează "un alt pas pentru a spori implicarea UE în conflictul din Ucraina".

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war.