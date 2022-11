Rachete rusești au lovit teritoriul NATO - Prima reacție a Pentagonului

Două persoane au fost ucise în Polonia de rachete ruseşti care au căzut pe teritoriul acestei ţări membre NATO, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor secrete americane, anunţă „The Guardian”.

Exploziile ar fi avut loc la graniţa Poloniei cu Ucraina, după ce Rusia a bombardat masiv, marţi, Ucraina, inclusiv la Liov, oraş aflat în apropierea frontierei cu Polonia.

Rachetele ar fi lovit o fermă, relatează şi CNN, care spune că nu este clar de unde au venit proiectilele..

Presa poloneză a prezentat o imagine a unui impact adânc în sol şi a unui vehicul agricol răsturnat la faţa locului, în apropiere de oraşul Przewodow.

Pentagonul spune că va apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO după ce rachetele rusești au lovit teritoriul polonez omorând două persoane.

Pentagon cannot yet confirm or deny the information "about the fall of #Russian missiles in #Poland."



"But we have made it crystal clear that we will defend every inch of #NATO territory," a spokesman said. pic.twitter.com/pZIN31K3wv