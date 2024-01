Doi șoferi români poveste terifiantă, după ce au fost prinși în iadul din Franța: Ne uitam cum ne distrug carnea

Protestatarii din Franța au oprit tirurile cu alimente care veneau din România și au distrus tone de carne românească. Chiar dacă jandarmii și polițiștii francezi erau de față, șoferii români s-au uitat neputincioși cum se dezlănțuie mulțimea furioasă.

Nicolae şi Romina Badea, doi soţi din Cluj care lucrează împreuna pe acelaşi tir, au nimerit într-un blocaj pe autostrada 7, în sudul Franţei. Zeci de protestatari i-au încojurat şi le-au scos marfa cu forţa. "Mă uitam uimit la ceea ce se întâmplă, nu-mi venea să cred. Ne-au spus să fim paşnici, să cooperăm, pentru a nu ne fi pusă viaţa în pericol", a declarat Nicolae Badea, şofer de TIR, informează ObservatorNews.

"Fiind şi jandarmii, au luminat cu lantarna în camioanele respective să vadă protestatarii ce fel de marfă au şi ce scrie pe etichete. Marfa era dată jos şi călcata cu tractoarele", a declarat Nicolae Badea, şofer de TIR.

Șoferii români refuză cursele de Franța

Incidentele din Franța au ajuns la urechile tuturor șoferilor, iar acum toți evită transporturile spre Franța. Mai mult, șoferii prinși deja pe traseu se ascund prin parcări.

Acum, şoferii români au ajuns să se ascundă prin parcări sau pur şi simplu să refuze cursele spre Franţa. "Am vazut foarte multe camioane descrcate in mijlocul autostrazii, cu jandarm langa ei, acolo si nu puteau sa faca nimic pentru ca erau prea porniti, erau prea multi si nu putea sa faca nimic. Aruncau pur si simplu marfa in mijlocul autostrazii, o distrugeau sau o parte, am vazut cazuri cand o luau, o furau!", a declarat Cosmin Vicenţiu, şofer de TIR.