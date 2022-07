Dosare penale în cazul a 13 şoferi depistaţi în trafic drogaţi sau sub influenţa alcoolului

Aproximativ 800 de conducători auto au fost testaţi cu aparate etilotest şi drug-test."În urma activităţilor, au fost aplicate 24 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 17 pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice (sub limita de infracţiune), conducătorilor auto fiindu-le reţinute, în vederea suspendării, permisele de conducere. De asemenea, au fost retrase 6 certificate de înmatriculare. Totodată, poliţiştii rutieri au constatat 16 infracţiuni, dintre care 6 pentru conducere sub influenţa substanţelor psihoactive, 7 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi 1 pentru deţinere de droguri de risc, potrivit Legii 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului de droguri", se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Constanţa.Printre şoferii depistaţi sub influenţa substanţelor psihoactive sunt un tânăr de 24 de ani, care în urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru canabis, un bărbat de 46 de ani, cu rezultatul testului antidrog pozitiv pentru cocaină, o persoană de 33 de ani, care consumase canabis, în autoturismul acestuia fiind găsită o folie ce conţinea o substanţă vegetală.Potrivit IPJ, noaptea trecută poliţiştii rutieri constănţeni, sprijiniţi de poliţişti rutieri ai Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi ai altor inspectorate de poliţie judeţene din ţară au desfăşurat o acţiune cu efective mărite, pentru prevenirea şi combaterea consumului de alcool şi substanţe psihoactive la volan.