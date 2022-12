'Dosarele Twitter': Elon Musk dezvăluie mecanismul prin care echipa Biden a cenzurat informațiile despre fiul președintelui SUA

Șeful Twitter, Elon Musk, a publicat vineri după-amiază, prin intermediul jurnalistului Matt Taibbi, informații care arată că Twitter a lucrat împreună cu echipa candidatului democrat la președinție de atunci, Joe Biden, eliminând tweet-uri pe care echipa Biden dorea să le șteargă.

Musk a declarat că a decis să facă publice aceste informații pentru că era "necesar să restabilească încrederea publicului" în platformă după ce aceasta a cenzurat reportajul bombă al New York Post despre laptopul lui Hunter Biden cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din 2020.

Musk citează mai multe tweet-uri ale lui Taibbi pe Twitter.

Taibbi a început prin a explica faptul că Twitter a fost "încet-încet forțată să adauge ... instrumente de control al discursului [care] au fost concepute pentru a combate spam-ul și escrocii financiari".

"Încet, în timp, personalul și directorii Twitter au început să găsească din ce în ce mai multe utilizări pentru aceste instrumente. Persoane din afară au început să solicite companiei să manipuleze și ele discursul: mai întâi puțin, apoi mai des, apoi constant", a spus Taibbi. "Până în 2020, cererile din partea terților de a șterge tweet-uri erau o rutină. Un executiv îi scria altuia: „Mai multe de revizuit de la echipa Biden”. Răspunsul venea înapoi: „S-a rezolvat”".

8. By 2020, requests from connected actors to delete tweets were routine. One executive would write to another: “More to review from the Biden team.” The reply would come back: “Handled.” pic.twitter.com/mnv0YZI4af — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 2, 2022

"Celebrități și necunoscuți deopotrivă ar putea fi eliminați sau revizuiți la ordinul unui partid politic", a continuat Taibbi. "Ambele partide aveau acces la aceste instrumente. De exemplu, în 2020, au fost primite și onorate solicitări atât de la Casa Albă a lui Trump, cât și de la campania lui Biden. Cu toate acestea: Acest sistem nu a fost echilibrat. Se baza pe contacte. Pentru că Twitter era și este în proporție covârșitoare alcătuit din oameni de o singură orientare politică, existau mai multe canale, mai multe modalități de a se plânge, deschise stângii (mă rog, democraților) decât dreptei."

11. This system wasn't balanced. It was based on contacts. Because Twitter was and is overwhelmingly staffed by people of one political orientation, there were more channels, more ways to complain, open to the left (well, Democrats) than the right. https://t.co/sa1uVRNhuH pic.twitter.com/K1xmqQ0TrD — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

New York Post a publicat pe 14 octombrie 2020 "BIDEN SECERT EMAILS", un reportaj despre laptopul care aparține fiului lui Biden.

"Twitter a luat măsuri extraordinare pentru a suprima povestea, eliminând linkurile și postând avertismente că sursa ar putea fi "nesigură"", a continuat Taibbi. "Au blocat chiar și transmiterea sa prin mesaj direct, un instrument rezervat până acum pentru cazuri extreme, de exemplu pornografie infantilă".

"Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Kaleigh McEnany, a fost blocată pe contul ei pentru că a postat pe Twitter despre această știre, ceea ce a provocat o scrisoare furioasă din partea lui Mike Hahn, membru al staff-ului campaniei lui Trump, care a răbufnit: "Măcar prefăceți-vă că vă pasă pentru următoarele 20 de zile"", a continuat Taibbi. Mai mulți angajați au remarcat că a existat o tensiune între echipele de comunicare/politică, care aveau puțin/mai puțin control asupra moderării, și echipele de siguranță/încredere".

20.This led public policy executive Caroline Strom to send out a polite WTF query. Several employees noted that there was tension between the comms/policy teams, who had little/less control over moderation, and the safety/trust teams: pic.twitter.com/0IFnVPCOgY — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

"Povestea cu laptopul a fost eliminată pentru încălcarea politicii companiei privind 'materialele piratate'", a continuat el. "Deși mai multe surse și-au amintit că au auzit despre un avertisment "general" din partea forțelor de ordine federale în acea vară cu privire la posibile hack-uri străine, nu există nicio dovadă - pe care să o fi văzut eu - a vreunei implicări guvernamentale în povestea laptopului. De fapt, asta ar fi putut fi problema...".

"Decizia a fost luată la cele mai înalte niveluri ale companiei, dar fără știrea directorului general Jack Dorsey, fostul șef al departamentului juridic, politici și încredere Vijaya Gadde jucând un rol cheie", a continuat el. "'Ei pur și simplu au făcut-o pe cont propriu', este modul în care un fost angajat a caracterizat decizia. 'Hacking-ul a fost scuza, dar în câteva ore, cam toată lumea și-a dat seama că nu va ține. Dar nimeni nu a avut curajul să o anuleze'".

24. “They just freelanced it,” is how one former employee characterized the decision. “Hacking was the excuse, but within a few hours, pretty much everyone realized that wasn’t going to hold. But no one had the guts to reverse it.” — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

"Puteți vedea confuzia în următorul schimb lung de replici, care sfârșește prin a-i include pe Gadde și pe fostul șef al Trust and safety Yoel Roth. Trenton Kennedy, oficialul de la Comunicații, scrie: "Mă lupt să înțeleg baza politică pentru a marca acest lucru ca fiind nesigur"", a continuat Taibbi. "Până în acest moment, 'toată lumea știa că asta a fost f***t', a spus un fost angajat, dar răspunsul a fost, în esență, de a greși pe partea de... a continua să greșească".

26. By this point “everyone knew this was fucked,” said one former employee, but the response was essentially to err on the side of… continuing to err. pic.twitter.com/2wJMFAUBoe — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

"Fostul vicepreședinte al Global Comms, Brandon Borrman, întreabă: "Putem afirma cu sinceritate că acest lucru face parte din politică?"". a continuat Taibbi. "La care fostul consilier general adjunct Jim Baker pare să sfătuiască din nou să rămână în afara cursului, pentru că "precauția este justificată"."

28. To which former Deputy General Counsel Jim Baker again seems to advise staying the non-course, because “caution is warranted”: pic.twitter.com/tg4D0gLWI6 — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

"O problemă fundamentală a companiilor de tehnologie și a moderării conținutului: mulți dintre cei care se ocupă de moderarea discursului știu/ le pasă prea puțin de acest lucru și trebuie să li se explice elementele de bază de către persoane din afară", a continuat Taibbi. "Într-un schimb umoristic din prima zi, congresmanul democrat Ro Khanna ajunge la Gadde pentru a-i sugera cu blândețe să răspundă la telefon pentru a vorbi despre "backlash re speech". Khanna a fost singurul oficial democrat pe care l-am putut găsi în dosare care și-a exprimat îngrijorarea."

30. In one humorous exchange on day 1, Democratic congressman Ro Khanna reaches out to Gadde to gently suggest she hop on the phone to talk about the “backlash re speech.” Khanna was the only Democratic official I could find in the files who expressed concern. pic.twitter.com/TSSYOs5vfy — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

"Gadde răspunde rapid, plonjând imediat în buruienile politicii Twitter, fără să știe că Khanna este mai preocupat de Bill of Rights", a continuat Taibbi. "Khanna încearcă să redirecționeze conversația către Primul Amendament, a cărui mențiune este, în general, greu de găsit în dosare."

32.Khanna tries to reroute the conversation to the First Amendment, mention of which is generally hard to find in the files: pic.twitter.com/Tq6l7VMuQL — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

"În decurs de o zi, șefa departamentului de politici publice, Lauren Culbertson, primește o scrisoare/un raport îngrozitor de la Carl Szabo de la firma de cercetare NetChoice, care a intervievat deja 12 membri ai Congresului - 9 republicani și 3 democrați, de la "Comitetul Judiciar al Camerei până la biroul lui Judy Chu"", continuă relatarea. "NetChoice lasă Twitter să știe că o "baie de sânge" îi așteaptă în audierile viitoare din Congres, cu membri care spun că este un "punct de cotitură", plângându-se că tehnologia a "crescut atât de mult încât nu se poate reglementa nici măcar pe sine, așa că guvernul ar putea fi nevoit să intervină"".

34.NetChoice lets Twitter know a “blood bath” awaits in upcoming Hill hearings, with members saying it's a "tipping point," complaining tech has “grown so big that they can’t even regulate themselves, so government may need to intervene.” pic.twitter.com/2EE1NlWQ5k — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

"Szabo raportează pe Twitter că unele figuri din Congres caracterizează povestea laptopului ca fiind "momentul Access Hollywood al tehnologiei"", continuă firul. "Dosarele Twitter continuă: "PRIMUL AMENDAMENT NU ESTE ABSOLUT" Scrisoarea lui Szabo conține pasaje înfiorătoare care transmit atitudinile legislatorilor democrați. Aceștia doresc 'mai multă' moderare, iar în ceea ce privește Declarația Drepturilor, aceasta 'nu este absolută'."

36.Twitter files continued:

"THE FIRST AMENDMENT ISN’T ABSOLUTE”

Szabo’s letter contains chilling passages relaying Democratic lawmakers’ attitudes. They want “more” moderation, and as for the Bill of Rights, it's "not absolute" pic.twitter.com/cWdNYIprp8 — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

"O intrigă secundară uimitoare a afacerii laptopului Twitter/Hunter Biden a fost cât de multe lucruri s-au făcut fără știrea directorului general Jack Dorsey și cât de mult timp a durat ca situația să fie "desfundată" (după cum a spus un fost angajat) chiar și după ce Dorsey a intervenit", a continuat Taibbi. "În timp ce analizam e-mailurile lui Gadde, am văzut un nume familiar - al meu. Dorsey i-a trimis o copie a articolului meu din Substack în care explodează incidentul".

"Există multiple cazuri în dosare în care Dorsey intervine pentru a pune la îndoială suspendările și alte acțiuni de moderare, pentru conturi din tot spectrul politic", a continuat Taibbi. "Problema cu hotărârea privind "materiale piratate", au spus mai multe surse, a fost că aceasta necesită, în mod normal, o constatare oficială/de aplicare a legii a unui hack. Dar o astfel de constatare nu apare niciodată de-a lungul a ceea ce un director executiv descrie ca fiind un 'vârtej' de 24 de ore, o încurcătură la nivelul întregii companii."

The problem with the "hacked materials" ruling, several sources said, was that this normally required an official/law enforcement finding of a hack. But such a finding never appears throughout what one executive describes as a "whirlwind" 24-hour, company-wide mess. pic.twitter.com/aONKCROEOd — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 3, 2022

"Au fost 96 de ore furtunoase și pentru mine", a continuat el. "Vor urma multe altele, inclusiv răspunsuri la întrebări legate de aspecte precum shadow-banning, boosting, numărul de followeri, soarta diferitelor conturi individuale și multe altele. Aceste probleme nu se limitează la dreapta politică."

Musk a promis că un al doilea episod din "The Twitter Files" va urma sâmbătă.