Douglas Trumbull, creator de efecte speciale în filme ca '2001: A Space Odyssey' şi 'Blade Runner', a murit la 79 de ani

Douglas Trumbull, creator de efecte speciale pentru unele dintre cele mai îndrăzneţe din punct de vedere vizual filme SF ale tuturor timpurilor, printre care "2001: A Space Odyssey", "Close Encounters of the Third Kind" şi "Blade Runner'', a murit luni la vârsta de 79 de ani din cauza unor complicaţii provocate de un mezoteliom, informează site-ul revistei de specialitate Variety.

Fiica artistului, Amy, a scris pe Facebook că tatăl ei avea cancer, o tumoare cerebrală şi suferise un accident vascular cerebral, conform Agerpres.

''Eu şi sora mea, Andromeda, am apucat să-l vedem sâmbătă şi să-i transmitem că îl iubim şi să-l îndemnăm să se bucure şi să accepte călătoria către lumea de dincolo'', a scris ea.

Artistul a fost nominalizat la Oscar pentru efecte vizuale cu peliculele ''Close Encounters", "Star Trek: The Motion Picture" şi "Blade Runner''.

Trumbull a supervizat totodată efectele vizuale pentru peliculele ''Silent Running", "The Andromeda Strain" şi "Star Trek: The Motion Picture" şi a regizat "Silent Running" şi "Brainstorm", cu Natalie Wood în distribuţie.

El a creat, de asemenea, simulatorul "Back to the Future: The Ride" în cadrul studiourilor Universal şi şi-a adus contribuţia la introducerea Imax pe piaţa de divertisment.

În plus faţă de realizarea de efecte vizuale pentru filme clasice SF, Trumbull a inventat şi a patentat zeci de instrumente şi tehnici cinematografice, de la fotografia care permite controlul mişcării la compoziţia miniaturală.

În ultimii ani, Trumbull a lucrat la inovaţii cinematografice cum ar fi un cinema-boutique imersiv denumit ''Magi Pod'', dezvoltat la propriul laborator din Massachusetts, revenind însă şi pe platourile de filmare pentru a lucra la efectele vizuale ale peliculei "The Tree of Life", în regia lui Terrence Malick.

În 2018 a luat parte la un documentar despre munca sa, intitulat "Trumbull Land'', iar în ultima vreme lucra la un documentar despre ''2001: A Space Odyssey" în colaborare cu Mike Medavoy şi la scrierea unui scenariu pentru un lungmetraj SF, ''Moons Over Enigma'', alături de John Sayles.

Douglas Huntley Trumbull s-a născut la Los Angeles, fiul inginerului mecanic şi realizatorului de efecte speciale Don Trumbull, care a colaborat la filme precum "The Wizard of Oz" şi "Star Wars: Episode IV - A New Hope". Mama lui, Marcia Hunt, era artistă.

În ultimii ani, Trumbull a vorbit public despre credinţa sa că producţia de film şi industriile conexe au eşuat în a oferi un produs atractiv, ecranele din sălile de cinema fiind prea mici, iar proiecţia de slabă calitate. ''Nu-i învinovăţesc pe cei care se uită la filme pe laptop-uri întrucât din multe puncte de vedere e mai bine decât într-o sală de cinema'', a declarat acesta pentru Boston Globe în 2015.

În 1996, Trumbull a fost recompensat cu President's Award din partea American Society of Cinematographers.