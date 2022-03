Drive My Car, recompensat cu premiul pentru cel mai bun film străin la BAFTA 2022

Pelicula "Drive My Car", în regia cineastului japonez Ryusuke Hamaguchi, a primit premiul pentru cel mai bun film străin duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

La această categorie au mai concurat producţiile: "The Hand of God" (Italia, regia Paolo Sorrentino), "Madres Paralelas" (Spania, regia Pedro Almodovar), "Petit Maman" (Franţa, regia Celine Sciamma) şi "The Worst Person in the World" (Novergia, regia Joachim Trier).

În 2021, trofeul pentru cel mai bun film străin i-a revenit lungmetrajului ''Another Round'', în regia cineastului danez Thomas Vinterberg.

După ce ediţia de anul trecut s-a desfăşurat în format virtual din cauza pandemiei de coronavirus, gala din acest an a premiilor BAFTA a revenit la formatul obişnuit, găzduită de Royal Albert Hall din Londra şi prezentată de actriţa australiană Rebel Wilson.