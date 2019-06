Economia Italiei intră într-o nouă perioadă de criză: este așteptat un declin al PIB

PIB-ul Italiei ar urma să se contracteze în trimestrul doi din 2019, a estimat Institutul Naţional de Statistică (Istat), după ce economia abia a ieşit din recesiunea cu care s-a confruntat în a doua parte a anului trecut, înregistrând un avans de doar 0,1% în primele trei luni din acest an, transmit ANSA şi Xinhua.

"Posibilitatea unui declin al PIB-ului în trimestrul doi din 2019 este relativ ridicată", a declarat Gian Carlo Blangiardo, preşedintele Istat, la prezentarea în Parlament a raportului anual "Starea naţiunii".Pentru acest an Istat se aşteaptă la o creştere a economiei de 0,3%, confirmând estimarea publicată luna aceasta de Banca Centrală a Italiei."Consumul gospodăriilor, în pofida unei uşoare încetiniri comparativ cu 2018, va reprezenta principala componentă care va susţine economia în trimestrul doi din 2019. Consumul va fi sprijinit de creşterea salariilor şi, într-o măsură limitată, de venitul minim adoptat de Guvern la începutul acestui an", a explicat Blangiardo. Acesta a avertizat că investiţiile "vor scădea semnificativ anul acesta din cauza incertitudinilor persistente privind mediul macroeconomic intern şi extern".Recent, ministrul italian al Economiei, Giovanni Tria, a anunţat că executivul a înrăutăţit la 0,2% prognoza de creştere în acest an, reflectând aşteptările privind o uşoară redresare în primul semestru din 2019, urmată de un avans mai solid în a doua parte a anului.