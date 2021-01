Elena Udrea s-a infectat alături de întreaga familie: 'Nici nu am exagerat cu măsurile de protecție. Am reușit să mă feresc timp de un an'

Elena Udrea a scăpat de pușcărie, dar s-a infectat cu SARS-COV-2! Fosta consilieră a lui Traian Băsescu a mărturisit că a contractat virusul, după ce s-a ferit timp de aproape un an. Udrea a precizat că este posibil ca întrega sa familie, formată din fiica sa, mama sa și concubinul său, să fie infectată.

”Da, dupa un an de cand a aparut coronavirusul l-am contactat si eu. Este adevarat, am fost testata pozitiv pentru Covid.

Nu am fost dintre cei sceptici referitor la existenta virusului si la consecintele infectarii cu el, dar nici nu am exagerat cu masurile de protectie. Am reusit sa ma feresc timp de un an, cu masca, dezinfectant si relativa distanta sociala. Nu am facut nimic diferit in ultimele zile si totusi, de sarbatori l-am contactat. Cel mai probabil, dupa simptome, l-a contactat intreaga familie.

Pana acum, manifestarea este suportabila, dar fiecare cu pragul lui de suportabilitate.

Va multumesc celor care va ganditi la noi pentru gandurile bune si urarile de sanatate grabnica! Doamne, ajuta sa trecem toti, cu bine, prin aceasta incercare!”, a anunțat Elena Udrea.

