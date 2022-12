Elon Musk anunță `lovitura de grație`

Elon Musk a revenit cu o replică după ce UE l-a amenințat cu sancțiuni deoarece a suspendat fără motiv conturile mai multor jurnaliști pe Twitter.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Vera Jourova, a declarat că este îngrijorătoare suspendarea conturilor unor jurnaliști, de către Twitter. Ea l-a atenționat pe șeful rețelei de socializare că vor exista sancțiuni ce vor putea fi aplicate în cadrul noii legislații europene.

„Elon Musk ar trebui să fie conştient. Există linii roşii. Şi, în curând, sancţiuni”, a spus Jourova.

La scurt timp după declarațiile vicepreședintei Comisiei Europene, Elon Musk a dat replica printr-un mesaj postat pe contul său de Twitter.

„Și în curând doamnelor și domnilor, lovitura de grație”, a scris Elon Musk.

And soon, ladies & gentlemen, the coup de grâce