Elon Musk ar trebui să vândă 23 de miliarde de dolari din acțiunile Tesla, concluzionează sondajul Twitter

Fan Bitcoin ( BTC ), CEO-ul Tesla și cel mai bogat om din lume, Elon Musk, spune că va vinde 10% din acțiunile Tesla (TSLA) – dacă Twitter îi spune.

Într-un sondaj pe Twitter pe 6 noiembrie, Elon Musk a intrat în dezbaterea privind politica fiscală a Statelor Unite, oferindu-se să o testeze cu o vânzare în valoare de 23 de miliarde de dolari.

Twitter îi spune lui Musk să vândă $TSLA

Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a făcut furori în acest an, argumentând că guvernul ar trebui să impoziteze câștigurile nerealizate ca parte a unui plan care vizează contribuabilii „excepțional de bogați”.

Susținătorii Bitcoin s-au dovedit imediat împotriva propunerii, deoarece implică calcule care sunt aproape imposibil de aplicat criptomonedei, în afară de preocupările morale.

Musk, al cărui portofoliu include bitcoin, Ether ( ETH ) și Dogecoin ( DOGE ), a evitat criticile directe, promițând în schimb să vândă 10% din acțiunile sale Tesla dacă rezultatele sondajului i-ar spune acest lucru, conform cointelegraph.com

„Voi respecta rezultatele acestui sondaj, indiferent de calea ei”, a scris el.

El a adăugat că nu primește „salariu în numerar sau bonus de nicăieri”, iar vânzarea ar fi astfel singurul său eveniment impozabil.

La momentul scrierii acestui articol duminică, 57% dintre cei 3,2 milioane de respondenți ai sondajului au spus că ar trebui să continue vânzarea - 19,3 milioane de acțiuni TSLA la 1.222 USD fiecare, conform prețului de închidere de vineri - un total de 23.582.600.000 USD.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?