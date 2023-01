Elon Musk: 'Sunt super pro Ucraina, dar escaladarea neîncetată este foarte riscantă pentru întreaga lume'

Elon Musk a calificat vineri drept o "escaladare neîncetată" faptul că Washingtonul ar fi dispus să sprijine atacurile ucrainene asupra Crimeei, calificând-o drept "riscantă pentru întreaga lume".

"Sunt super pro Ucraina, dar escaladarea neîncetată este foarte riscantă pentru Ucraina și pentru întreaga lume", a scris Musk pe Twitter. El a postat acest tweet ca răspuns către un alt utilizator, care a postat un link către un articol din The New York Times.

La începutul acestei săptămâni, ziarul a relatat, citându-și sursele, că administrația Biden este înclinată să creadă că armata ucraineană ar trebui să fie capabilă să atace teritoriul Crimeii, dobândind astfel o poziție mai puternică la viitoarele negocieri, "chiar dacă un astfel de pas crește riscul unei escaladări", relatează Tass.com.

Coordonatorul Consiliului de Securitate Națională al SUA pentru comunicare strategică, John Kirby, a declarat vineri că Washingtonul consideră Crimeea o parte a Ucrainei, adăugând că, în opinia Washingtonului, Kievul ar trebui să decidă în mod independent ce regiuni să atace.

I am super pro Ukraine, but relentless escalation is very risky for Ukraine and the world