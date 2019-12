Enel X a instalat cel mai mare sistem de stocare a energiei din New York

Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel şi Related Companies, o firmă imobiliară globală, au anunţat luni lansarea celui mai mare sistem de stocare a energiei din New York, iar bateria de 4,8 MW / 16,4 MWh amplasată în Brooklyn va sprijini reţeaua locală cu rezerva sa de energie în perioadele cu vârfuri de consum, îmbunătăţind fiabilitatea reţelei şi contribuind la planurile oraşului New York de a ajunge la o capacitate de 3 GW de stocare a energiei până în 2030, potrivit news.ro.

Sistemul de baterii înainte de contor de 4,8 MW/ 16,4 MWh este situat în complexul Gateway Center dezvoltat de Related în cartierul Brooklyn şi va sprijini reţeaua locală a companiei de furnizare de energie Con Edison din New York, în perioadele cu vârf de consum, contribuind la menţinerea eficienţei serviciului.

"New York este o piaţă complexă, dens populată, în creştere continuă, care necesită tehnologii inovatoare pentru a rezolva provocările energetice în permanentă evoluţie. Sistemele de stocare, ca acesta, sunt printre instrumentele critice care pot ajuta la asumarea acestor provocări, prin creşterea flexibilităţii şi stabilităţii sistemelor energetice. Enel X lucrează împreună cu clienţii şi partenerii săi pentru a oferi soluţii adaptate la nevoile lor specifice, cu scopul de a genera valoare pentru clienţi, de care să beneficieze şi reţeaua”, a declarat Francesco Venturini, şeful Enel X.

Citește și: Liderul PSD,despre eliminarea pensiilor speciale: Ori e desființatare la toata lumea, ori nu

Enel X a fost selectat de Con Edison în cadrul Programului pentru Cartierele Brooklyn-Queens, al companiei energetice din New York, care lucrează cu clienţii săi pentru a-i ajuta să-şi gestioneze consumul şi modul în care utilizează energia. Acest program şi implementarea de soluţii, cum ar fi proiectul de stocare cu ajutorul bateriilor din Gateway Center, au permis companiei Con Edison să amâne lucrări costisitoare de modernizare a infrastructurii, spun reprezentanţii Enel.

Enel X şi Related au instalat şi conectat sistemul de stocare la reţeaua electrică a Con Edison

Printr-un contract de închiriere cu Related, Enel X şi Related au instalat şi conectat sistemul de stocare la reţeaua electrică a Con Edison. Proiectarea sistemului permite o relaţie directă între resursa de energie stocată în baterii a Enel X şi Con Edison, simplificând în acelaşi timp tranzacţia de închiriere din perspectiva imobiliară, prin eliminarea complexităţilor managementului energiei şi a participării chiriaşului în structură. Această nouă structură imobiliară de leasing a spaţiului, care este uşor de replicat, ar putea fi exploatată pentru a ajuta la realizarea multor obiective în domeniul energiei şi al sustenabilităţii ale statului şi ale oraşului New York, acolo unde companiile de real-estate comercial reprezintă parteneri necesari.

”Soluţiile sustenabile care susţin cererea în creştere de energie din marile pieţe urbane, aşa cum este oraşul New York, care aduc beneficii comunităţilor locale, sunt mai importante ca niciodată. Inovăm în practicile sustenabile de construcţie de zeci de ani şi am investit în sustenabilitate în East New York de mai bine de 15 ani, prin deschiderea în 2002 Gateway Center, certificat LEED Silver şi integrând instalaţii solare de capacitate mare în cartier”, a spus Luke Falk, vicepreşedinte al Related Companies.

Citește și: Ultimatum dat de Dumitru Coarnă lui Marcel Vela: ‘Altfel’

Până în prezent, proiectul Gateway Center a livrat peste 100 MWh de energie electrică stocată în baterii către la reţeaua locală, oferind suport în perioadele cu vârf de consum. De asemenea, sistemul ajută la reducerea emisiilor, prin limitarea necesităţii de a produce mai multă energie electrică care generează dioxid de carbon în perioadele cu cerere ridicată.

Sistemul de baterii litiu-ion este proiectat pentru a satisface cerinţele stricte de siguranţă ale departamentului de pompieri din New York şi este una dintre cele mai bune soluţii de baterii depozitate în containere. Precision Renewables, un afiliat al Related Companies, a supravegheat instalarea sistemului alături de Enel X.

În New York, Enel X are în prezent 16 proiecte de stocare a energiei la clienţi

În 2018, guvernatorul din New York, Andrew M. Cuomo, a anunţat ca obiectiv implementarea unei capacităţi de 3.000 MW de stocare a energiei până în 2030, pentru a crea un sistem energetic mai curat, mai divers şi mai rezistent. În New York, Enel X are în prezent 16 proiecte de stocare a energiei la clienţi, inclusiv un proiect solar şi de stocare care oferă servicii multiple care permit gestionarea cererii, aduc economii de costuri pentru consumatori şi sprijină reţeaua.

Proiectele Enel X existente în New York includ micro-reţeaua de energie electrică solară împreună cu stocare la Marcus Garvey Apartments din Brooklyn, precum şi sitemele de stocare şi programele de echilibrare a reţelelor prin managementul consumuluipentru o serie de proprietăţi deţinute de grupul imobiliar Glenwood Management. La fel ca toate implementările de stocare ale Enel X, proiectul de la Gateway Center va folosi software-ul de optimizare Distributed Energy Resources (DER) de la Enel X şi capacităţile sale unice pentru a maximiza potenţialul de câştig prin intermediul mai multor opţiuni.

Related este unul din cei mai mari jucători în dezvoltarea durabilă în toate clasele de active imobiliare, de la locuinţe accesibile până la proiecte comerciale şi de retail. Firma a dezvoltat una dintre primele clădiri rezidenţiale certificate LEED din ţară, Tribeca Green din Battery Park City, în New York, şi prima clădire rezidenţială certificată LEED din Chicago, 340 on the Park. Se estimează că o primă micro-reţea de acest tip alimentată de două centrale de cogenerare va reduce emisiile anuale de gaze cu efect de seră cu 25.000 tone metrice, în timp ce 10 milioane de galoane de apă de ploaie vor fi colectate în fiecare an pe proprietate.

Enel X este linia globală de afaceri a Enel dedicată dezvoltării de produse inovatoare şi soluţii digitale în sectoarele în care energia prezintă cel mai mare potenţial de transformare: oraşe, locuinţe, industrii şi mobilitate electrică. Enel X operează peste 50.000 de puncte de încărcare inteligente pentru vehicule electrice în 20 de ţări. Enel X din America de Nord are în jur de 3.700 de clienţi de business, care acoperă peste 10.400 de locaţii, reprezentând aproximativ 4,7 GW de capacitate de răspuns la cerere şi peste 20 de proiecte operaţionale de stocare după contor.

Related Companies este o companie globală de lifestyle şi una dintre cele mai importante firme de dezvoltare de proprietăţi private din Statele Unite. Cu sediul central în New York, Related are birouri şi dezvoltări majore în Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Florida de Sud, Washington D.C., Abu Dhabi şi Londra şi are o echipă de aproximativ 4.000 de angajaţi şi peste 50 de miliarde de dolari americani în active deţinute sau în curs de dezvoltare.