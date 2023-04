Evacuări în masă, cu mii de oameni, în orașul rus Belgorod: O bombă a fost găsită în apropierea locului exploziei de joi / Foto-Video

În jur de 3.000 de persoane din oraşul rus Belgorod au fost evacuate sâmbătă după ce o bombă a fost găsită în apropierea zonei în care un avion de război rusesc a avut o „pierdere de explozibil”, joi seara târziu, a anunţat TASS, agenţia oficială de ştiri a statului rus, care citează serviciile de urgenţă locale, anunță news.ro.

Locuitorii din 17 clădiri rezidenţiale au fost evacuaţi în timp ce specialiştii genişti au examinat muniţia găsită sâmbătă, potrivit TASS.

În cele din urmă, oficialii au declarat că nu mai există niciun pericol de explozie. Guvernatorul regional din Belgorod, Viaceslav Gladkov, a declarat pe canalul său de Telegram că bomba a fost îndepărtată din zonă şi că oamenii se întorc treptat în apartamentele lor.

Ministrul regional al Sănătăţii, Andrei Ikonnikov, a declarat pe canalul său Telegram că doi rezidenţi au primit asistenţă medicală în timpul evacuării. "Echipajele de ambulanţă au evacuat 11 persoane, şapte dintre ele au fost duse la Belgorod Arena, două au fost trimise la rude şi două persoane au fost duse la Spitalul Regional Central din Belgorod, în satul Streleţkoe. O persoană examinată a refuzat să fie internată în spital, rudele au dus-o acasă, iar cealaltă a fost internată la secţia de neurologie", a declarat Ikonnikov.

Explozia de joi a lăsat un crater de aproximativ 20 de metri în diametru, proiectând o maşină pe acoperişul unui supermarket şi avariind clădiri, în ceea ce presa de stat a numit o lansare "accidentală" sau "de urgenţă" de muniţie aeriană de către un avion de luptă rusesc.

Belgorod se află în vestul Rusiei, la 40 de kilometri de graniţa cu Ucraina.

