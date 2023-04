Expoziţia-satelit Black Cloud a renumitului artist mexican Carlos Amorales, în premieră la Bienala Art Encounters care va reuni artişti din 21 de ţări

Fundaţia Art Encounters şi Muzeul Naţional de Artă Contemporană anunţă în premieră expoziţia-satelit "Black Cloud" a renumitului artist mexican Carlos Amorales. Instalaţia va putea fi admirată mai întâi la Timişoara, în interiorul unui tramvai personalizat, apoi în cadrul expoziţiei-satelit organizată în parteneriat cu Muzeul Naţional de Artă Contemporană ce va fi deschisă publicului pe 25 mai până în luna septembrie 2023. Bienala Art Encounters 2023, parte din programul cultural Timişoara 2023: Capitală Europeană a Culturii, se va deschide publicului pe 19 mai la Timişoara, potrivit news.ro.

Bienala Art Encounters este un eveniment fanion al Fundaţiei Art Encounters, ajungând anul acesta la a cincea ediţie şi continuându-şi misiunea strategică de a crea un punct de întâlnire şi intersecţie creativă între arta contemporană românească şi cea internaţională, reunind atât artişti recunoscuţi la nivel internaţional, cât şi tineri artişti aflaţi la început de carieră.

Curatoriată de Adrian Notz, membru activ în cadrul centrului de inteligenţă artificială de la Swiss Federal Institute of Technology Zurich, ediţia din acest an a Bienalei Art Encounters se

intitulează sugestiv "My Rhino Is Not a Myth. art science fictions", şi explorează relaţia dintre tehnologie, inovaţie şi artă.

Evenimentul se va desfăşura în perioada 19 mai - 16 iulie, în nouă spaţii din Timişoara care se integrează într-un circuit artistic inedit. Anul acesta, Bienala Art Encounters aduce împreună peste 60 artişti din 21 ţări, dintre care 13 cu noi lucrări, special concepute pentru acest eveniment.

„Această a cincea ediţie a Bienalei Art Encounters reprezintă un moment foarte important pentru noi deoarece continuă câteva dintre trăsăturile definitorii ale identităţii Bienalei de până acum, precum susţinerea de noi producţii de artă, încurajarea tinerelor generaţii de artişti din România şi din regiune, inspiraţia preluată din oraşul Timişoara, utilizarea spaţiilor neconvenţionale, parteneriatele locale, naţionale şi internaţionale, medierea culturală ca un nucleu de bază al eforturilor noastre, adăugând la acestea o nouă perspectivă curatorială asupra împletirii artei cu ştiinţa, a cercetării artistice astăzi şi a formelor de tip artist-runspace care s-au dezvoltat - deloc întâmplător - la Timişoara. Acestea au contribuit la dinamica extraordinară a artei în acest oraş şi continuă să creeze structurile de sprijin de care avem atât de multă nevoie”, a detaliat Diana Marincu, directoarea artistică a fundaţiei.

Lucrarea "Black Cloud" este inspirată de lunga migraţie anuală de circa 4.000 de km, din America de Nord către Mexic, a uneia din cele mai mari şi spectaculoase lepidoptere oferite de natură: Fluturele Monarh. Concepute ca o invazie de masă a spaţiului muzeal de către treizeci de specii diferite de fluturi şi molii, aceste decupaje suspendate din hârtie neagră se constituie într-un foarte delicat şi suprarealist montaj.

„Salutăm parteneriatul cu Fundaţia Art Encounters, o instituţie unică în peisajul cultural din România, prin acest prim proiect comun, derulat în cadrul Bienalei Art Encounters 2023 – inserţia expoziţiei-satelit a lui Carlos Amorales la MNAC, în Sala de Marmură. Asocierea cu iniţiative din alte centre culturale, ca prestigioasa Bienală din Timişoara, este parte din politica Muzeului de a-şi extinde activitatea la nivel naţional, în diferite formate relevante, precum şi de a întări, prin exemple de bună practică, axa public-privat în dezvoltarea programelor culturale”, a declarat Călin Dan, directorul Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României.

„Bienala Art Encounters nu doar a unit comunitatea în jurul artei, dar a şi repoziţionat Timişoara pe harta culturală internaţională şi ne-a plasat în avangardă. Expoziţiile de la Timişoara rivalizează cu oferta culturală a marilor oraşe ale lumii. Anul acesta, când Timişoara este Capitală Europeană a Culturii, Bienala are o semnificaţie şi mai profundă pentru viaţa oraşului, fiind un magnet de creativitate care atrage public şi vizitatori. De altfel, Bienala are cea mai consistentă finanţare de la bugetul local din cele peste 1.000 de evenimente culturale înscrise în programul Capitalei, Municipiul Timişoara fiind finanţatorul principal al evenimentului”, a declarat primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

Bienala Art Encounters este organizată de către Fundaţia Art Encounters, fiind finanţată de Municipiul Timişoara prin Centrul de Proiecte şi cofinanţată de Administraţia Fondului Cultural

Naţional.

Lista de artişti invitaţi în cadrul acestei ediţii este următoarea: Nora Al-Badri, Carlos Amorales, Korakrit Arunanondchai, Zheng BO, Floriama Cândea, Anetta Mona Chisa, Alina

Cioară, Ioana Cîrlig, Giulia Creţulescu, CROSSLUCID, András Cséfalvay & Lukáš Likavčan, Chiril Cucu, Maren Dagny Juell, Stoyan Dechev, Rohini Devasher, Megan Dominescu, Nika

Dubrovsky, Albrecht Dürer, Arantxa Etcheverria, Constantin Flondor, Kata Geibl, Anna Godzina, Liat Grayver & Marcus Nebe, Veronika Hapchenko, Libby Heaney, Eugène Ionesco, IRWIN, Maren Dagny Juell, Zhanna Kadyrova, Hortensia Mi Kafchin, Patricia Kaliczka, Knowbotiq, Natasa Kokic, Alicja Kwade, Kazimir Malevich, Sakib Rahman Mizanur, Gregor Mobius, Sebastian Moldovan, Farah Mulla, Anca Munteanu Rimnic, Ciprian Mureşan, Museum of Antiquities, Sahil Naik, Maria Nalbantova, Janiv Oron, Christodoulos Panayiotou, Katarina Petrović, Pushpamala N, Cristian Răduţă, Aparna Rao & Søren Pors, Tabita Rezaire, Naomi Rincón Gallardo, Pipilotti Rist, Dimitar Solakov, Christopher Kulendran Thomas, Saša Tkacenko, Kata Tranker, Vitto Valentinov, Mihaela Vasiliu (Chlorys), Sorina Vazelina, Christian Waldvogel, Karin Sander. Artiştii cu menţiuni propun lucrări nou comisionate.