Expoziţie în aer liber în Dealul Patriarhei: Zeci de fotografii cu chipuri senine de vârstnici

Zeci de fotografii cu chipuri senine de vârstnici pot fi admirate, în Dealul Patriarhiei, în cadrul expoziţiei în aer liber "Părinţii şi bunicii noştri", realizată în contextul Anului omagial al pastoraţiei persoanelor vârstnice şi pentru a marca aniversarea a 15 ani de activitate online pentru Agenţia de ştiri Basilica.

Expoziţia poate fi văzută începând de miercuri, până pe 22 noiembrie, data inaugurării având semnificaţie simbolică, întrucât în ziua de 18 octombrie Biserica Ortodoxă îl serbează pe Sfântul Marin cel Bătrân, precizează un comunicat transmis de Agenţia de ştiri Basilica, conform Agerpres.

"Această galerie în aer liber organizată de fotoreporterii Basilica.ro are rolul de a întări îndemnul transmis la începutul acestui an de Părintele Patriarh Daniel că Biserica trebuie să ajute persoanele vârstnice să depăşească lipsa de încredere, tristeţea şi izolarea. Totodată, ne dorim ca această expoziţie să transmită un mesaj puternic către societatea românească pentru a înţelege că cercetarea celor din aziluri sau din alte centre sociale reprezintă un act concret de filantropie, bine plăcut lui Dumnezeu. (...) Fotografiile sunt expuse ca să mobilizeze clericii, monahii şi mirenii să nu se rezume la acte caritative de la distanţă (ex. donaţii), ci să jertfească timpul lor personal pentru a consola pe cei singuri şi bolnavi", transmite Aurelian Iftimiu, directorul Agenţiei de ştiri Basilica.

Expoziţia este organizată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu sprijinul Parohiei Brâncuşi, Paraclis patriarhal, din Sectorul 6 al Capitalei.