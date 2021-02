Fenomenul 'pilelor' provoacă tensiuni în PNL: 10 organizații și-au trimis oameni fără legături cu funcțiile visate

În PNL se împart ”bucatele” guvernării, iar recentele scandaluri legate de ”pilele” fără nicio pregătire profesională, dar înșurubate pe funcții importante provoacă tensiuni în PNL. Conducerea centrală a respins propunerile venite din partea a 10 organizații liberale, pe motiv că oamenii înaintați nu au pregătirea profesională necesară.

Potrivit liderului PNL, "sunt situaţii în care încă nu a fost finalizată evaluarea unor candidaţi" sau a altor persoane propuse cu care comisia de evaluare nu a fost de acord.



"Le vom comunica organizaţiilor aceste situaţii în care noi am considerat că persoana propusă nu îndeplineşte condiţiile de profesionalism. (...) Le vom comunica personal preşedinţilor filialelor şi sunt convins că până la urmă vor exista nominalizări care să respecte exigenţele pe care le-am stabilit împreună", a subliniat Orban.



El a precizat că Gigel Paraschiv nu a fost validat la Educaţie în şedinţa de sâmbătă, iar "Vasile Panaite este în funcţie, fiind secretar de stat de mai mult timp în cadrul Ministerului Mediului".



Întrebat dacă va face şi premierul Florin Cîţu o verificare la nivelul Guvernului în privinţa candidaţilor validaţi de PNL, Ludovic Orban a spus: "În principiu, dacă premierul are vreo obiecţiune... (...) Domnul premier Florin Cîţu a participat, fiind membru în Comisia de evaluare. (...) E adevărat că la ultima şedinţă nu a putut participa, fiind în vizită oficială la Bruxelles. Dar cunoaşte candidaturile. Sigur, dacă are un punct de vedere, vreo rezervă legată de vreunul dintre candidaţi, poate comunica cu mine, ca preşedinte al partidului, şi vom lua o decizie legată de acest subiect".