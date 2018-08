Festivalul de Film de la Veneția debutează cu acuzații de misoginism: Un singur film dintre cele 21 de pelicule din competiție este regizat de o femeie

Un singur film dintre cele 21 de pelicule din competiția care debutează miercuri la Veneția este regizat de o femeie, iar directorul artistic al manifestării a încercat să răspundă celor care i-au reproșat că numai 22% din cineaștii prezentați în festival sunt femei, arată Screendaily, potrivit Mediafax.

Alberto Barbera, directorul artistic al Festivalului de Film de la Veneția se bazează pe una dintre cele mai strălucitoare selecții de filme pentru ediția din acest an. Manifestarea a devenit locul obișnuit de lansare pentru pelicule care ajung să fie vedetele premiilor Oscar, atât "Gravity 3D: Misiune în spațiu/ Gravity", "Spotlight/", "Omul Pasăre sau Virtutea nesperată a ignoranței/ Birdman", "La La Land" cât și "Forma apei/ The Shape of Water", fiind prezentate în anii trecuți în premieră internațională în orașul din lagună.

Citește și: Sărbătoare MARE pentru ortodocși: Ce e INTERIZS să faci azi, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Așa se face că nu este de mirare că venețienii se pregătesc pentru o invazie americană în 2018, o parte dintre regizorii oscarizați în trecut revenind cu pelicule noi.

Barbera s-a lăudat cu "capete de afiș de care te poți bucura o dată într-un deceniu" după ce a anunțat că în program sunt pelicule de Mike Leigh, Julian Schnabel, Olivier Assayas, Jacques Audiard, Damien Chazelle, Luca Guadagnino, Yorgos Lanthimos, Florian Henckel von Donnersmarck, Carlos Reygadas, Paul Greengrass sau de Frații Coen. A trebuit totuși să răspundă celor care i-au atras atenția că o singură femeie se numără între regizorii din concurs.

Australianca Jennifer Kent este singura femeie din selecția de bărbați. Cunoscută pentru debutul cu pelicula de groază "Omul negru/ The Babadook", ea vine acum cu o dramă istorică cu accente gotice plasată în Tasmania primei jumătăți a secolului XIX.

Citește și: Cel mai mare festival în aer liber din România dedicat vinului, gastronomiei, culturii și muzicii începe mâine la Cluj

Conducătorul festivalului a recunoscut că în selecția festivalului sunt mult mai multe filme realizate de bărbați decât de femei și chiar s-a întâlnit cu reprezentantele mișcării #MeToo din Italia pentru a le explica faptul că 70% din personalul important al Bienalei care organizează festivalul este alcătuit din femei ca și 45% dintre persoanele care decid programul din cinematografe. Motivul disproporției dintre filmele regizate de bărbați și cele realizate de femei ține de faptul că dintre cele 1.700 de producții care au fost înscrise în selecție, mai puțin de jumătate erau semnate de femei. Așa se face că dintre cei 137 de cineaști din festival numai 30 sunt femei.

În același timp, directorul artistic de la Veneția a precizat că "adăugarea unui film în competiție doar pentru că e realizat de o femeie ar fi o jignire pentru regizor... Mai degrabă mi-aș găsi alt servici decât să fiu obligat să selectez un o peliculă pentru că e făcută de o femeie și nu pentru calitatea filmului."

Cea de-a 75-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția are loc între 29 august și 8 septembrie.