Filmul The Banshees of Inisherin, regizat de Martin McDonagh, cel mai bun film britanic

"The Banshees of Inisherin" este o comedie cu accente noir despre doi prieteni a căror relaţie ajunge într-un impas când unul dintre ei decide să rupă prietenia. Acţiunea filmului se desfăşoară pe o insulă pitorească din largul coastei Irlandei şi îi are în distribuţie pe Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon şi Barry Keoghan.În categoria ''cel mai bun film britanic'' au mai fost nominalizate peliculele: "Aftersun", "Brian And Charles", "Empire of Light", "Good Luck to You, Leo Grande", "Living", "Roald Dahl's Matilda The Musical", "See How They Run", "The Swimmers" şi "The Wonder ".La ediţia de anul trecut, câştigătorul categoriei ''cel mai bun film britanic'' a fost desemnat lungmetrajul ''Belfast'', un film alb-negru în regia lui Kenneth Branagh, despre copilăria cineastului petrecută în Irlanda de Nord.Gala din acest an a premiilor BAFTA, care se desfăşoară la această oră la Royal Festival Hall din Londra, este prezentată de actorul britanic Richard E. Grant, după ce anul trecut, maestră de ceremonii a fost actriţa australiană Rebel Wilson. Marele favorit al galei este lungmetrajul "All Quiet On The Western Front", un remake german al unui film clasic despre ororile războiului, care a primit un număr record de nominalizări - 14.