Fiul unei cunoscute procuroare a făcut praf două mașini după ce s-a urcat beat la volan

Fiul fostei prim-procuroare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș a urcat beat la volan şi a provocat un accident. Mai mult, anterior accidentului, Bogdan George Aninoiu s-a mândrit cu maşina sa pe o reţea de socializare postând mai multe filmări din timpul unor „liniuțe” pe drumurile publice, conform România Tv.

Citește și: Anchetă EXPLOZIVĂ a Consiliului Concurenţei - Producătorii de imunoglobulină au blocat accesul medicamentelor pe piaţa din România

Fiul fostei prim-procuroare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș s-a ales cu permisul suspendat şi cu dosar penal după ce a condus beat şi a lovit două maşini parcate regulamentar şi un stâlp de electricitate.

"Am fost sesizaţi printr-un apel 112 despre faptul că în localitatea Obreja a avut loc un accident rutier fără victime. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au identificat un tânăr de 21 de ani, domiciliat în Caransebeş care a condus un autovehicul şi a provocat un accident rutier constând în faptul că a lovit alte două autoturisme parcate regulamentar, precum şi un stâlp de electricitate. La verificarea cu apartul alcooltest a rezultat un rezultat pozitiv, fapt pentru care tânărul respectiv a fost condus la spital unde i s-au recoltat probe biologice. Avea o alcolemie de 0.74 mg alcool pur în aerul respirat. În prima etapă, poliţiştii i-au reţinut permisul de conducere în vederea suspendării şi în prezent se desfăşoară cercetări într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice", a declarat comisarului-șef Dinu Nicorici, purtătorul de cuvânt al IPJ Caraș-Severin, conform sursei citate .