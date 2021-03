Flavia Groșan recunoaște, după audiere: 'Frică mi-a fost că nu o să mai pot să fiu medic. Am intrat în lacrimi, nu îmi mai aduc aminte începutul'

Flavia Groșan a fost audiată, luni, la Colegiul Medicilor Bihor, după declarațiile care au produs multe controverse în spațiul public, dar și în sistemul sanitar. Medicul a fost așteptată de zeci de fani, atât la intrarea, cât și la ieșirea de la întâlnirea cu conducerea Colegiului.

La România TV, luni seara, în emisiunea lui Victor Ciutacu, Flavia Groșan a recunoscut că s-a temut că îi va fi retras dreptul de liberă practică și că a fost atât de emoționată de cum a fost primită de susținătorii săi încât nu mai ține minte debutul audierilor.

”Frică mi-a fost că nu o să mai pot să fiu medic, deși știam că nu am făcut nimic rău. Am văzut valul împotriva mea. Am muncit un an de zile și m-am trezit anchetată de Colegiul Medicilor. Am fost extrem de emoționantă, am intrat în lacrimi în sediul Colegiului Medicilor. Nu îmi aduc aminte începutul.”, a spus Flavia Groșan.

