Floretista Mălina Călugăreanu (CSA Steaua), cel mai bun sportiv al anului la Federaţia Română de Scrimă

Florestista Mălina Călugăreanu (CSA Steaua), medaliată cu bronz la Jocurile Europene de la Cracovia şi clasată pe locul opt la Mondialele de la Milano, a fost desemnat sportivul anului 2023 la Federaţia Română de Scrimă, cu ocazia Galei ''Eroi cu mască 2023'', desfăşurată miercuri seara la Sala de scrimă "Ana Pascu" din Capitală.

La categoria juniori, cel mai bun sportiv a fost ales Radu Niţu (CS Riposta Bucureşti), campion european de juniori cu echipa la Tallinn, campion european de tineret şi vicecampion european cu echipa de tineret, în timp ce la categoria cadeţi s-a impus Casian Cîdu (CSŞ Unirea Iaşi), vicecampion european la individual şi cu echipa la Europenele de cadeţi de la Tallinn, campion european de juniori cu echipa şi medaliat cu bronz european la individual juniori, potrivit Agerpres.



La gala prezentată de campioana olimpică Ana-Maria Popescu au asistat printre alţii preşedintele COSR, Mihai Covaliu, preşedinta ANS, Elisabeta Lipă, secretarul general al COSR, George Boroi, şi preşedintele Federaţiei maghiare de scrimă, Zsolt Csampa, cu care FRS are un parteneriat extern foarte important.



''La aceşti copii minunaţi, care au fost premiaţi în seara aceasta, am remarcat ceva, de la cadeţi unul a fost în echipa de juniori, de la juniori, un sportiv a fost în echipa de tineret. Mai lipseşte ca un sportiv de la tineret să facă pasul la seniori, dar sunt sigur că se va face şi treaba asta. Este o poveste frumoasă, o generaţie frumoasă şi noi avem datoria să-i susţinem pentru ca ei să crească frumos. Anul acesta am contabilizat medaliile, sunt 15, trei de aur, şapte de argint şi cinci de bronz. Lipseşte, şi trebuie să spun asta, medalia de la Campionatele Mondiale, calificarea la Jocurile Olimpice, aici trebuie să recunoaştem că mai avem de făcut lucruri. Dar calificarea nu s-a încheiat, mai sunt competiţii, mai sunt puncte de adunat, iar eu cred că FR de Scrimă, aşa cum a reuşit de fiecare dată să fie surpriza plăcută a delegaţiei a României, cred că şi în 2024 va reuşi să facă acest lucru. Contează la sfârşit cum trece linia de sosire. A fost un an dificil, urmează un an şi mai dificil şi mai important şi trebuie să fim foarte atenţi'', a spus preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu.



Iată laureaţii scrimei româneşti din 2023 pe categorii de vârstă, care au cucerit în total 15 medalii la Campionate Europene, Jocuri Europene şi Campionate Mondiale (3-7-5).



Seniori: Mălina Călugăreanu (floretă), medaliată cu bronz la Jocurile Europene şi clasată pe locul opt la Mondiale, şi Ilinca Pantiş (sabie), medaliată cu argint la Jocurile Europene de la Cracovia.



Tineret: Echipa de sabie masculin, medalie de argint la Campionatele Europene de la Budapesta, formată din Radu Niţu, medaliat cu aur şi în proba individuală, Alexandru Zmău, medaliat cu argint şi în proba individuală, Rareş Ailinca şi Matei Cîdu; Sabina Martiş, medaliată cu argint în proba individuală la Campionatele Europene de tineret de la Budapesta.



Juniori: Echipa de sabie masculin, medaliată cu aur la Campionatele Europene de la Tallinn şi medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale de la Plovdiv. Casian Cîdu, medaliat cu bronz şi în proba individuală la Tallinn, Radu Niţu, Vlad Covaliu şi Mihnea Enache. Amalia Stan (sabie), medaliata cu bronz în proba individuală la Campionatele Europene de juniori de la Tallinn;



Cadeţi: Echipa de sabie feminin, medaliată cu aur la Campionatele Europene de cadeţi de la Tallinn, formată din Amalia Covaliu, medaliată cu argint şi în proba individuală, Anastasia Fusea, medaliată cu bronz şi în proba individuală, Alexandra Mitruş şi Rosemarie Benciu. Echipa de sabie masculin, medaliată cu argint la Campionatele Europene de la Tallinn, în componenţă cu

Casian Cîdu, medaliat cu argint şi în proba individuală, Dacian Enache, Cristian Macovei şi Alexandru Eva.



Au fost recompensaţi şi antrenorii care au obţinut aceste rezultate:

Sabie feminin: Irina Covaliu, Tiberiu Dolniceanu şi Alexandru Siriţeanu;

Sabie masculin: Alexandru Chiculiţă, Alina Badea, Sandu Constantin, Rareş Dumitrescu, Marius Gălăţanu şi Ciprian Gălăţanu;

Floretă feminin: Ana Pavel, Virgil Sălişcan şi Petre Ducu.



Pentru prima oară au fost premiate şi cele mai bune cluburi naţionale: În anul 2023 la nivel naţional cluburile sportive cu cele mai bune rezultate sunt: ACS Floreta Timişoara, CS Dinamo Bucureşti şi CSA Steaua Bucureşti.



În luna noiembrie, Federaţia Internaţională de Scrimă a acordat, in memoriam, Trofeul Chevalier Feyerick Challenge 2023, Anei Pascu, în semn de recunoştinţă şi de apreciere pentru contribuţia incomensurabilă adusa scrimei internaţionale. Preşedintele FRS, Marius Florea, a înmânat acest trofe