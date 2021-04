Florin Cîțu: 'Am spus că e foarte important să nu mai închidem economia. E vorba de costul psihic al societății'

Premierul României Florin Cîțu asigură că economia nu va fi oprită complet pentru că fenomenul economic conduce la un „cost psihic al societății”.

„Asta vreau să asigur romanii, Guvernarea continua. Actul de guvernare e unul iar discuțiile politice e altceva.

PNL e un partid puternic. E singurul partid care si-a asumat singur guvernarea in aceasta perioada grea. A facut-o foarte bine. PNL a reușit performanța ca intr-un an de criza să aibă cea mai mare creștere din UE in semestrul 4.

E un partid ce m-a investit pe mine sa duc mai departe si sa promovez principiile liberale. PNL susține coaliția in acești 4 ani de zile. Mesajul președintelui PNL e foarte clar.

Citește și: BREAKING Sorina Pintea pierde PRIMUL MECI cu DNA

Politica de testare a dat rezultate mixte. Avem tari precum slovacia care nu a avut rezultate foarte bune. România sta mai bine. Am avut un val trei care nu a fost asa de dur. Acest val trei este pe scadere. Cred ca am gasit un echilibru.

Am spus ca e f important sa nu mai închidem economia. E vorba de costul psihic al societății. Persoane ce își pierd postul, persoane ce nu se mai pot angaja.

Stiti ca anul trecut opoziția cerea sa ne închidem. Am arătat in perioada asta ca economia poate functiona. Asa am avut creșteri la buget. Acelasi principiu il aplicam si astazi. Pentru oameni sanatosi ai nevoie de oameni sănătoși si invers. Ele merg impreună”, a spus premierul.

”Am spus ca in acest moment, am creat o coalitie puternică, despre care am spus ca va sta cel puțin 4 ani la guvernare. PNL e cel mai important in coalitie. Are premierul in coalitie. Dar la acet moment nu exista decis un congres.

Am spus ca sunt criticat zilnic de opozitie. Atata tot. De un an de zile vorbește domnul Ciolacu. Acum avem o nouă voce care se alătură”, a explicat Cîțu răspunzând la o întrebare.