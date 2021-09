Florin Cîțu, anunț MAJOR pe scena Congresului PNL: Luni vom avea aprobat PNRR-ul/ VIDEO

Premierul Florin Cîțu susține că luni va fi aprobat PNRR-ul României, iar până la finalul anului vom dispune de primele fonduri.

”Când am văzut că Ministerul Sănătății nu mergeau ucrurile, am luat o decizie și lucrurile s-au îmbunătățit. Când am văzut că la Finanțe lucrurile nu mergeau, am luat o decizie și lucrurile s-au îmbunătățit. Când am văzut că un ministru nu-și face datoria, am luat o decizie și l-am schimbat. Guvernarea este despre decizii, nu despre șantaj, dragi colegi.

Am fost acuzat de PSD, de foștii colegii de coaliție, mai nou și de către colegi din partid că am prăbușit economia, că avem vaccin, că avem prea mult vaccin. Le-am demontat pe toate și am arătat că știm ce trebuie să facem pentru România.

Am fost acuzat că nu aprobăm în acest an PNRR-ul. Luni avem aprobat PNRR-ul și până la finalul anului avem primii bani.”, a spus Florin Cîțu.