Premierul Florin Cîțu îl susține pe deputatul Dan Vîlceanu să preia funcția de ministru al Finanțelor.

”Aștept să convoace domnul președinte Ludovic Orban Biroul Executiv Național și am văzut că dumnealui are o propunere. Am și eu o propunere și aceasta este Dan Vîlceanu.”, a spus Florin Cîțu.