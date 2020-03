Florin Cîţu: 'Ţările UE sunt gata să folosească toate instrumentele şi resursele fiscale în acest context economic complicat legat de coronavirus'

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat, miercuri, după o teleconferinţă cu toţi miniştri de resort din Uniunea Europeană (UE), că ţările UE sunt pregătite să folosească ”toate instrumentele şi resursele fiscale în acest context economic complicat” din cauza epidemiei de coronavirus. În ceea ce priveşte România, Cîţu afirmă că bugetul pentru 2020 a fost construit în aşa fel încât să facă faţă provocărilor, potrivit news.ro.

”Acum am terminat teleconferinţa cu toţi miniştri de finanţe din UE- EUROGRUP. Tema: impactul economic pentru ţările din UE al coronavirus (COVID-19). Ţările UE sunt gata să folosească toate instrumentele şi resursele fiscale în acest context economic complicat. În ceea ce priveşte Romania, am fost precauţi şi am construit un buget pentru 2020 care să facă faţă provocărilor pentru creşterea economica venite atât din exterior cât şi din interior”, a scris, miercuri, pe Facebook, Florin Cîţu.

Acesta afirmă că există resursele necesare pentru a asigura creşterea economică stabilă pentru România.

”Avem resursele (inclusiv un buffer la nivel istoric) şi instrumentele fiscale pentru a asigura creşterea economica sustenabila pe termen mediu pentru România. România este mai pregătită ca niciodată să facă fata oricăror provocări de natura economică. V-am promis stabilitate şi predictibilitate indiferent de provocările care apar pe parcurs. Asta facem”, a mai scris Cîţu.

În România au fost confirmate până în prezent şase cazuri de infectare cu coronavirus.