Florin Prunea: Am plâns toţi după meciul de la Ovidiu

Managerul general al FC Dinamo, Florin Prunea, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că jucătorii dinamovişti au plâns după incidentele de la Ovidiu. El a precizat că nu ar fi niciodată de acord cu închiderea voluntară a stadionului şi a făcut un apel la fani să vină în număr mare la partida cu Universitatea Craiova, scrie news.ro.

“După dezastrul de la Constanţa, care sunt convins că nu se va repeta atâta timp cât noi vom fi la această echipă, a fost o săptămână grea, ştiam ce ne aşteaptă. Am fost criticaţi. Foarte bine, eu cred că au fost critici constructive. Este un capitol peste care cred că am trecut destul de bine. Ne aşteaptă un meci cu o echipă foarte bună şi trebuie să câştigăm cele trei puncte, drum de întoarcere nu avem. Un singur apel aş face către suporteri: să vină la stadion, să fim în număr mare. Am văzut că se laudă cei de la Craiova că vor fi 5.000, 7.000… Nu cred că noi nu putem să avem mai mulţi suporteri decât Craiova, mai ales că evoluăm acasă şi este o rivalitate şi între suporteri şi între jucători şi cred că numai împreună putem să reuşim”, a spus Prunea.

Întrebat dacă se teme de reacţia suporterilor şi la următorul meci, el a răspuns: “Nu. M-a întrebat multă lume de ce nu închidem stadionul. Cum să îl închidem? Chiar dinamovişti mi-au spus acest lucru. Este regulamentar. Nu o să fiu niciodată de acord cu aşa ceva. Oamenii care au venit la Constanţa au fost suporteri din toată ţara. Eu am coborât acolo pentru că mi-a fost frică de un exces de zel al jandarmeriei. Pe de altă parte şi cei care s-au manifestat cum s-au manifestat au intrat în teren. Cred că a fost mai mult o chestiune de exhibiţionism, nu cred că au atacat pe cineva. S-a întâmplat şi pe o lipsă de dezorganizare a echipei gazdă. În rest, cred că jocul nostru a făcut ca manifestarea lor să fie care a fost”.

Prunea a menţionat că probabil la partida de pe Arena Naţională vor fi prezenţi 15.000 de spectatori. “Cred că vom avea o asistenţă de 15.000 de spectatori. Cei de la Craiova au cerut şi bilete în plus, dar regulile sunt destul de clare. Băieţii sunt concentraţi, sunt conştienţi de ceea ce s-a întâmplat la Constanţa, am avut discuţii individuale, suntem în continuare extrem de afectaţi, nu cred că vom uita prea repede acest episod, dar trebuie să mergem mai departe. Este început de campionat, sunt convins că a fost un accident şi veţi vedea mâine seară un alt Dinamo”.

Florin Prunea a mai spus că îi înţelege perfect pe suporteri: “S-au adunat foarte multe frustrări şi îi înţeleg perfect pe aceşti oameni. Nu pot să cred că mâine seară se mai poate întâmpla ceva. Au primit şi interdicţii fanii după incidente, un an de zile. Avem şi noi frustrările noastre, la fel ca suporterii. Băieţii la fel. Credeţi că nouă ne-a picat bine? I-am văzut după meci, erau jucători în vestiar care plângeau. Şi am plâns toţi”.

Oficialul dinamovist a afirmat că Ionuţ Negoiţă vrea să vândă clubul, dar nu oricui: “Cred că aici lucrurile sunt extreme de clare, cu siguranţă domnul Negoiţă vrea să vândă, dar nu va vide oricui, indiferent de presiunile care se fac, pentru că îl interesează soarta acestui club”.

În prima etapă a Ligii I, Dinamo a pierdut confruntarea cu FC Viitorul, scor 0-5, meci marcat de incidente. La Ovidiu, fanii dinamovişti, aflaţi în număr de aproximativ 200, i-au înjurat pe patronul Ionuţ Negoiţă şi pe antrenorul Eurgen Neagoe după numai 25 de minute de joc. Suporterii i-au cerut demisia tehnicianului. După golul de 3-0 al gazdelor, din minutul 66, mai mulţi suporteri dinamovişti au intrat pe teren, fiind cu greu imobilizaţi şi scoşi din suprafaţa de joc de stewarzi. Jandarmii au intervenit şi s-au postat în faţa peluzei în care se afla galeria dinamovistă, fără a intra în conflict direct cu suporterii.

Managerul general al FC Dinamo, Florin Prunea, a mers la suporteri şi a încercat să-i calmeze. Meciul a fost reluat după o întrerupere de peste 20 de minute şi după ce galeria dinamovistă a fost evacuată. Gazdele au marcat repede încă două goluri după reluarea partidei. Nu toţi fanii dinamovişti au părăsit peluza, unul dintre ei întrând pe teren în minutul 75, pentru a-i cere socoteală lui Neagoe. Acesta a fost scos repede din spaţiul de joc şi meciul nu a mai fost oprit.

În etapa a doua, Dinamo va întâlni echipa Universitatea Craiova, duminică, de la ora 21.00, pe Arena Naţională.