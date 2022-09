VIDEO - Florin Tănase a marcat primul său gol pentru Al Jazira

Atacantul român Florin Tănase a marcat primul său gol pentru echipa Al Jazira, vineri, în meciul câştigat cu scorul de 4-2 în deplasare cu formaţia Khor Fakkan, în etapa a doua a campionatului de fotbal al Emiratelor Arabe Unite.

Tănase, care în prima etapă a oferit o pasă de gol, a marcat primul gol al celor de la Al Jazira (47). Celelalte reuşite au fost semnate de Ali Mabkhout (60 - penalty, 71 - penalty, 83), atacantul arab ratând şi un penalty (79).Pentru gazde au înscris Salim Ali Ibrahim Hassan Al Hammadi (45+1) şi Aylton Boa Morte (66).Tănase a fost înlocuit în min. 80.Al Jazira are maximum de puncte (6) după două etape.Tot vineri va avea loc partida dintre Sharjah FC şi Baniyas SC, adică echipele antrenate de românii Cosmin Olăroiu, respectiv Daniel Isăilă. Ittihad Kalba SCC, echipa la care joacă mijlocaşul român Alexandru Cicâldău, va juca sâmbătă, în deplasare cu Al Wahda.

