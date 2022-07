Forțele din Tripoli se pregătesc de luptă - Omul mareșalului Haftar ar fi intrat deja în oraș iar un convoi uriaș se îndreaptă către capitală

Conflictul din Libia continuă iar forțele mareșalului Haftar sunt în avantaj. Fathi Bashagha, primul ministru ales de facțiunea din est ar fi intrat în Tripoli. Pe twitter este anunțat un convoi uriaș pe drumul spre Tripoli care are scopul de a-l instala în poziția de prim ministru.

Libia este devastată de un conflict șângeros încă de la căderea fostului dictator Moamar el Gadaffi.

Breaking - Libya



Huge military reinforcements underway to Tripoli from Al-Zawiya, possible civil war ahead. The aim is to install Fathi Bashagha in Tripoli as PM by force if needed. pic.twitter.com/jrwIETUYBE