Fost ministru al Transporturilor, despre criza de la metrou: 'Domnule ministru Drulă, eşti principalul vinovat'

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, este principalul vinovat pentru criza de la metrou, a declarat, vineri, fostul ministru al Transporturilor social-democrat, senatorul PSD Răzvan Cuc.

"Domnule ministru Drulă, eşti principalul vinovat pentru criza majoră care a explodat astăzi la metroul din Bucureşti! Ţi-ai bătut joc de miile de bucureşteni care nu au putut merge astăzi la serviciu, nu şi-au putut duce copiii la şcoală şi la grădiniţă pentru că nu ai înţeles nimic din ce ai de făcut! Situaţia de la metrou fierbe de trei luni de zile. Prioritatea ta era să asiguri prin orice mijloace funcţionarea metroului. Ai instalat un management la fel de incompetent ca tine, ai ignorat toate semnalele pe care ţi le-au dat oamenii aceia care lucrează la metrou şi ai pozat pe facebook în mare reformist", a afirmat senatorul PSD de Neamţ, într-o postare pe contul său de Facebook.

Fostul ministru al Transporturilor din guvernarea social-democrată susţine că problemele ridicate de sindicaliştii de la metrou sunt reale.



"Dacă ai văzut că managementul nu este capabil să ajungă la un acord cu sindicatele, trebuia să pleci din faţa calculatorului pe care îţi faci zilnic statuie şi să moderezi acest conflict. Faptul că ai vendete personale şi că nu îţi plac liderii unor sindicate nu are nimic de-a face cu poziţia ta de ministru al Transporturilor şi de responsabil pentru buna funcţionare a metroului", a mai spus Răzvan Cuc.



El a subliniat că PSD nu are nicio vină în criza de la metrou, nemaifiind la guvernare, şi i-a reproşat ministrului Cătălin Drulă că nu a stat de vorbă cu părţile implicate în conflictul de muncă.



"Faptul că, împreună cu la fel de nepriceputul premier Cîţu, căutaţi să daţi vina pe PSD arată că nu aţi înţeles că PSD nu mai este la guvernare de un an şi jumătate! Voi sunteţi la guvernare, ar trebui să ştiţi după atâta timp că trebuie să vă faceţi datoria faţă de români, nu să târâţi oameni nevinovaţi în conflictele voastre absurde! Astăzi, domnule Drulă, ţi-ai arătat din nou incapacitatea de a conduce o instituţie a statului român. Ai demonstrat nu numai nepricepere, ci mai ales nepăsare faţă de nevoile oamenilor. Nu aşa se gestionează o criză, nu aşa se conduce un minister. Trebuia să cobori imediat între oameni, să discuţi cu toate părţile implicate, să cauţi soluţii pentru ca metroul să nu se oprească. Metroul, ca şi tine, serveşte cetăţenii, nu interesele tale şi ale celor care te-au pus jupân peste transporturile României", a precizat senatorul Răzvan Cuc.



Vineri, circulaţia metroului este blocată de un protest spontan al unor reprezentanţi ai sindicatului USLM în staţia Piaţa Unirii, aceştia coborând pe şine şi împiedicând pornirea trenurilor.