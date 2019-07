Fost ministru de Interne în Guvernul Cioloş, după cazul de la Caracal: 'Demisiile nu sunt suficiente. Am avut un răspuns halucinant al instituţiilor implicate'

Europarlamentarul PLUS Dragoş Tudorache, fost ministru de Interne în guvernul Cioloş, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că demisiile unor şefi de instituţii în urma tragediei din Caracal nu sunt suficiente, apreciind că, pe chestiuni de urgenţă naţională, răspunsul statului trebuie să vină imediat.

“Demisiile nu sunt suficiente. E un act de onoare care trebuia să se întâmple în primul minut din momentul în care nenorocirea a devenit cunoscută. Am avut un răspuns halucinant al instituţiilor implicate în acest caz. Sunt chestiuni de urgenţă naţională, iar răspunsul statului trebuie să vină imediat“, a afirmat Dragoş Tudorache, într-o conferinţă de presă susţinută la Iaşi, potrivit news.ro.

Europarlamentarul PLUS consideră că la fel de halucinant este faptul că premierul Viorica Dăncilă propune organizarea unui referendum pentru înăsprirea pedepselor pentru viol, pedofilie şi crimă, în condiţiile în care “sunt chestiuni aflate în atribuţiile guvernului României“.

“Măsurile pe care premierul vrea să le impună prin referendum le poate lua şi guvernul actual. Au majoritate în Parlament. Nimic nu mai poate aduce cele două fete înapoi, este o nenorocire naţională ce s-a întâmplat şi ne aşteptăm de la guvernanţi să vină cu un program imediat prin care să ne explice cum înţeleg să evite astfel de lucruri“, a mai spus Dragoş Tudorache.

Europarlamentarul Dragoş Tudorache a participat sâmbătă la Conferinţa de alegeri a PLUS Iaşi. La eveniment au fost prezenţi 230 de membri PLUS, iar în funcţia de preşedinte al organizaţiei a fost aleasă Monica Berescu, manager de proiect în cadrul unei firme IT