Fost ofițer SRI aruncă 'bomba': Protocolul SRI-Ministerul Dezvoltării NU e semnat de Dragnea

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir anunță, joi seară, că protocolul între SRI și Ministerul Dezvoltării, de pe vremea când era ministru Liviu Dragnea, nu a fost semnat de fapt de acesta, ci de către un secretar de stat.

Vezi AICI protocoalele dintre MDRAP şi SRI! (.pdf)

"Protocolul nu a fost semnat de Dragnea. Stiu. Este la moda sa il injuram pe Liviu Dragnea. Da bine. Dar. Marea “dezvaluire” a protocolului “semnat de Dragnea” facuta de un deputat USR, membru in Comisia SRI, pe pagina personala de Facebook are o mica problema: Protocolul NU e semnat de Dragnea. Minciuna a fost instant propagata prin toate gurile de tun media ale statului paralel. In rest, oricate ceaiuri i s-ar servi de USR lui Dumbrava si lui Coldea, asta nu suplineste lipsa de carte: protocolul e semnat “pentru” de un secretar de stat si NU e semnatura lui Dragnea. In plus, a pune legatura intre un protocol de lucru pe zona de IT in infrastructura critica la Ministerul Dezvoltarii si protocoalele cu judecatorii si procurorii este cea mai mare mizerie manipulatoare a zilei. Penibil. Cei de la USR ar trebui sa inteleaga, vor intelege la vot, ca injuraturile nu vor reusi sa ii uneasca pe oameni, nu vor creste PIB-ul, nu vor aduce investitii directe si nu vor baga niciodata bani in buzunarele romanilor", a scris, pe Facebook, Daniel Dragomir.

Fostul ofițer SRI a atașat mesajului și două fotografii, una cu un document cu semnătura actualului lider SD și cealaltă cu semnătura de pe protocol (Vezi AICI protocoalele dintre MDRAP şi SRI! (.pdf)).