Gabriel Mutu își recunoaște înfrângerea la Sector 6! Ce apel face către Ciprian Ciucu

Candidatul din partea PSD la un nou mandat la Primăria Sectorului 6, Gabriel Mutu, a făcut apel la continuarea proiectelor de suflet pe care le-a susţinut în ultimii 4 ani.

Emmanuel Macron, ultimatum pentru liderii Libiei: 'Mi-e rușine cu ei. Au decis să își trădeze angajamentele'

"Vă mulţumesc pentru toate gândurile bune, pentru mesajele şi pentru sfaturile transmise. Apreciez efortul fantastic din ultimii ani, pe care l-a făcut fiecare dintre noi pentru a pune Sectorul 6 pe harta dezvoltării. Împreună am închegat o comunitate şi am pornit pe singurul drum posibil: mai curat, mai verde, mai prosper. Rămân alături de fiecare dintre dumneavoastră şi fac un apel la continuarea proiectelor de suflet, pe care le-am susţinut în aceşti patru ani, fie că ne referim la Bursa Primarului pentru elevi, la construirea de noi şcoli şi grădiniţe, renaşterea simbolului Favorit, modernizarea infrastructurii rutiere şi a tuturor parcurilor, cât şi la măsurile necesare pentru ca fiecare cetăţean să se simtă în siguranţă acasă, în Sectorul 6. Urez succes noului primar şi echipei sale, sănătate şi putere de muncă!", a postat Gabriel Mutu, luni, pe Facebook.



La Sectorul 6, după numărarea a 96,55% dintre voturi, Ciprian Ciucu - candidatul susţinut de PNL - USR PLUS - a obţinut 43,46%, Gabriel Mutu (PSD) - 34,48% şi Ştefan Florescu (PMP) - 7,66%.