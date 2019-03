Gabriel Oprea deschide ușa unei alianțe cu Victor Ponta

Liderul UNPR Gabriel Oprea a declarat, marți, într-o conferință de presă la sediul central al partidului, întrebat dacă poate exista o alianță cu partidul lui Victor Ponta, Pro România, că în politică nu trebuie niciodată să spui „niciodată”.

„Noi suntem hotarati sa mergem singuri in toate alegerile. Dar in politica viata mi-a demonstrat ca niciodata sa nu spui niciodata. Pot exista si aliante cu toti cei care tin la tara asta si cu toi cei vor sa faca ceva pentru Romania”, a declarat liderul UNPR, intrebat de o alianta cu Pro Romania.

Oprea a mai spus că obiectul UNPR este „să ajungem unde am fost”.

„UNPR a fost un partid de aprox. 500.000 membri de partid. Ajunsesem in noiembrie 2015, partidul era cotat cu 12%, eu personal aveam cam 32% incredere, mi s-a pus piedică, probabil am deranjat, s-au construit si dosare politice. Asteptam ca cei 500.000 membri de partid care nu s-au lasat de politica sa vina inapoi (...) sunt si 200.000 de rezeervisti si 300.000 de activi, cei 200.000 sa vina in partid, iar cei activi sa ne urmareasca proiectele si sa ne voteze. Obiectivul strategic al partidului este sa ajungem unde am fost. La locale si parlamentare sa obtinem 10% si sa ne intoarcem in Parlament”, a menționat acesta.