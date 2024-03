Gabriela Firea, despre Nicușor Dan: 'Omul fără argumente, jignește!'

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, să spună cine a creat cele mai mari probleme la Glina 2, transmite Gabriela Firea, care vrea să candideze din nou la Primăria București.

„Omul fără argumente, jignește! Primarul general și-ar dori să nu afle lumea că proiectul Glina 2 există datorită echipei Firea! Realitatea doare când tragi linie și vezi ca trăiești doar din tăiat panglicile muncii altora.

Glina 2 a stat în loc 4 ani, până în 2017, pentru că se judecau firmele care au participat la licitație. Mi-am asumat necesitatea proiectului și am semnat contractul de execuție, în ciuda disputelor, pentru că Bucureștiul risca să piardă o șansă imensă: 390 de milioane de euro fonduri europene.

‼️ Nicușor Dan să spună cine a creat cele mai mari probleme la Glina 2 pentru ca are acces la documente. Toate disputele și întârzierile apărute au fost din cauza unui studiu de fezabilitate făcut prost, pe bani mulți, de FIRMA UNDE A FOST ȘEFĂ COLEGA SA DE LA SECTORUL 1! Hai, nu e greu de găsit actele.

Apropos, ați plătit cele 5 milioane de euro firmei unde au fost angajați actualul director de achiziții din PMB, fost consilier personal, și eurodeputatul USR, fost voluntar în Asociația Salvați Bucureștiul, cu care mâncați ciorbă pe terasă la Olimp?

Pandemia a afectat ritmul lucrărilor și bugetul Capitalei. Sigur că au fost întârzieri la plăți și sume importante cheltuite pe măsurile de siguranță sanitară. Dar de unde să știe domnul Dan ce a însemnat pandemia pentru administrația Capitalei când el stătea mai mult în casă și intra online la televiziuni cu masca pe nas?

Mai bine ne spune domnul primar general câți bani, fonduri europene nerambursabile, a pierdut pentru celelalte proiecte legate de Glina 2? Câte milioane de euro s-au pierdut din finanțarea lucrărilor la Caseta Dâmbovița? Am lăsat totul la cheie…degeaba!

Minciuna are picioare scurte!”, a transmis Gabriela Firea.

„Iată presa vremii, când se lucra la Glina:

Agerpres, 2019: Ambasadorul Franței în România, Michele Ramis, a spus că proiectul de la Glina i se pare un model şi că răspunde unei priorități europene - prezervarea mediului, maximizarea resurselor.

ZF.ro, 2019: „Este un șantier care anul acesta a luat avânt, funcționează foarte bine, lucrările progresează extrem de bine, la fel şi facturile şi plățile. Este cel mai mare contract cu fonduri europene în sectorul de apă din România, peste 500 de milioane de lei, dintr-un proiect important, care are o valoare de 1,5 milioane de lei şi care la final va deservi peste 1,5 milioane de bucureșteni. Este cel mai important proiect de apă uzată din România la ora actuală”, a spus Roxana Mînzatu, ministrul Fondurilor Europene

Wall-street.ro, 2019: "Erau mai multe contestații, un proces in instanța, care a durat mai bine de 4 ani, au fost presiuni foarte mari din toate zonele, dar împreună cu echipa de la PMB am respectat legislația in domeniu, dar am avut si curajul sa spunem ca trebuie sa începem aceasta investiție", a punctat edilul Gabriela Firea.

Ce a spus Nicușor Dan

„Cu un tupeu incredibil, fostul primar PSD Firea se laudă cu stația de epurare de la Glina pe care am finalizat-o cu mari eforturi, riscul fiind să dăm înapoi 100 milioane de euro bani europeni.

Nu spune că a lăsat constructorii neplătiți luni de zile, conturile Primăriei fiind blocate.

Nu spune cum le-a respins cererile de actualizare a prețurilor și cum le-a transmis că dacă nu sunt mulțumiți sunt liberi să rezilieze, uitând că le-a luat 4 ani (2013-2017) să facă achiziția publică”, a punctat Nicușor Dan.