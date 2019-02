Gabriela Firea îi răspunde primarului Gabriel Mutu: 'E un fapt de o gravitate extremă. Dovedește că pentru el nu interesul cetățenilor primează, ci cel politic'

Gabriela Firea îi răspunde primarului Gabriel Mutu, care a acuzat-o că nu a investit în Sectorul 6, și precizează că municipalitatea realizează proiecte în funcție de interesele imediate ale cetățenilor, nu în funcție de sectoare. Firea mai spune că e grav că Mutu nu cunoaște investițiile PMB.

Replica primarului general a fost generată de acuzații primarului de sector că nu a făcut nimic în 3 ani de mandat nici pentru București, nici pentru locuitorii din Sectorul 6.

”Primarul sectorului 6, prins intr-un joc al intereselor politice care nu ii face cinste si care loveste in cetateni. Dovedeste ca nu stie stadiul proiectelor sustinute de Primaria Capitalei in sectorul pe care il administreaza si acuza Primarul General din dorinta de a plati polite politice, asa cum a fost pus sa faca.

In legatura cu informatiile false facute in spatiul public de catre edilul sectorui 6 al Bucurestiului, care, fie din nestiinta, fie premeditat, acuza Primaria Capitalei ca nu a investit in sectorul pe care il conduce, pentru o corecta informare a opiniei publice, Primaria Municipiului Bucuresti informeaza:

Actuala Administratie deruleaza o serie de investitii in toate sectoarele Capitalei, in interesul TUTUROR bucurestenilor, indiferent de zona in care locuiesc.

"Primaria Capitalei urmareste o dezvoltare coerenta a intregului oras, investitiile realizandu-se nu in functie de sectoare, ci in functie de interesele imediate ale cetatenilor. Faptul ca un edil de sector nu cunoaste investitiile pe care Primaria Capitalei le realizeaza in sectorul pe care il conduce este un fapt de o gravitate extrema, care dovedeste ca pentru dansul nu interesul cetatenilor primeaza ci interesul politic. Si va ofer un singur exemplu: afirmatia potrivit careia 'la proiectul Prelungirea Ghencea nu se lucreaza' reprezinta un fals si o dezinformare grosolana, mai ales ca joi, 31 ianuarie, asa cum a fost informata opinia publica, in sedinta de Consiliu General, a fost aprobat proiectul de hotarare pe care l-am propus, prin care se declanseaza procedurile de expropriere pentru imobilele situate pe amplasamentul lucrarii 'Penetratie Prelungirea Ghencea-Domnesti', in vederea continuarii lucrarilor. Pana in prezent, s-a realizat studiul de fezabilitate, s-a intocmit proiectul tehnic, cu toate etapele lui, s-au obtinut avizele necesare eliberarii aurotizatiei de construire si sunt finalizate caietele de sarcini pentru executia lucrarilor si pentru dirigentia de santier. Asa cum am mai spus, acest proiect este esential pentru deblocarea traficului in zona, noua artera va avea cate doua benzi pe sens, linie de tramvai in zona mediana, piste de biciclete, trotuare cu o latime de 6 m, spatii verzi intre trotuar si partea carosabila. In ceea ce priveste proiectul 'Strapungere Ciurel - Nod Rutier Virtutii', reamintim ca s-au recuperat intarzierile si am reusit sa aducem acest proiect de la 13% la 90%. Vorbim despre prima etapa, care presupune realizarea podului hobanat peste soseaua Virtutii.

Mai mult decat atat, acest edil se intreaba ce a facut Primaria Capitalei pentru cabinetele medicale din scoli. Reamintesc cetatenilor, asa cum am informat public in luna decembrie, ca Primaria Capitalei, prin ASSMB, a investit consistent, în ultimii doi ani, pentru dotarea cabinetelor de medicină școlară și pentru a reduce deficitul de personal din acest domeniu. Astfel, doar in ultimul an, s-au facut 125 de angajări pe posturi de medic și asistent și s-au realizat investiții in dotari de 18 milioane de lei.

Mai mult, pe langa faptul ca toti copiii (inclusiv din sectorul 6) beneficiază de tratamente stomatologice gratuite tot anul (sigilări, detartraje, tratament carii, extracții dentare) si, mai nou, de tratamente ortodontice cu aparate dentare mobile si fixe, prin programele lansate de PMB, prin ASSMB, in acest sector, in anul 2018, au fost angajați 19 asistenți și 10 medici. In total, pentru medicina scolara din sectorul 6 au fost angajati in total 94 de asistenți și 37 de medici. (In fiecare sector, numărul angajărilor a fost proporțional cu numărul de școli). Totodata, numai in sectorul 6 s-au investit peste 3 milioane de lei (10 unituri dentare, 14 autoclave, 14 frigidere, 14 măsuțe instrumentar, 17 aparate de distilarea apei)", precizează Firea.

Granturi pentru scolile din sectorul 6

Primaria Capitalei a initiat, anul trecut, o modalitate prin care Municipiul Bucuresti sa contribuie la finanţarea suplimentară a unităţilor de învăţământ, prin acordarea de granturi pentru incluziune si pentru performanta.

Initiativa noastra a fost aprobata prin HCGMB nr. 311/2018, iar metodologiile aferente celor doua programe de finantare au fost publicate in luna septembrie 2018.

Incluziune - Programul se adreseaza unitatilor speciale de invatamant, cu un buget total de peste 4 milioane de lei, respectiv 200.000 de lei pe unitate. La nivelul sectoarelor, in urma verificarii cererilor depuse, au fost incluse pentru finantare, in acest an, 14 unitati de invatamant speciale, din care 2 sunt situate in sectorul 6, cu granturi in valoare insumata de 398.530 lei.

Performanță - Programul are ca scop sa incurajeze performanta in educatie. In urma apelului de proiecte, 263 din cele 275 de unități de învățământ de stat, eligibile în cadrul programului, au depus cereri de finanțare. Acestea sunt in analiza Comisiei Municipale de Evaluare (CME), urmând ca în perioada imediat următoare să fie centralizate și comunicate primele rezultate. Din sectorul 6, avem inscrise cereri de la 41 de unitati, cu un buget insumat al finantarii de 4.257.990 lei.

Subliniem ca, in ambele cazuri, accesul unitatilor de invatamant la finantare suplimentara se face prin depunerea unei cereri de finantare. Asadar, masura in care unitatile scolare din sectoare acceseaza fondurile depinde prioritar de cat de active sunt acestea.

Alte investitii ale primariei capitalei in sectorul 6

Reabilitarea blocurilor. La initiativa Primarului General, Gabriela Firea, Primaria Capitalei a demarat un program prin care sa fie ajutate primariile de sector care nu mai au bani de reabilitarea blocurilor, mai ales ca acest domeniu este foarte important pentru toti bucurestenii.

Concret, Primaria Capitalei a solicitat primariilor de sector sa aduca documentatiile necesare in vederea scoaterii la licitatie a etapelor corespunzatoare acestor investitii.

Referior la situatia trimisa catre sectorul 6, va aducem la cunostinta ca, prin adresa nr. 11394/21.03.2018, Primaria sectorului 6 a transmis doar o lista declarativa de 200 de blocuri la care doreste ca Primaria Municipiului Bucuresti sa execute lucrarile de reabilitare termica. Pana in prezent, din cele 200 de blocuri declarate initial, primaria sectorului 6 a transmis documentatie poentru un numar de 102 blocuri. Din luna a IV-a pana in luna a VI a a anului trecut au existat schimburi de adrese si sedinte la sediul Primariei Capitalei intre reprezentantii celor doua directii de investitii, din cauza ca documentatia transmisa avea lipsuri iar preturile nu erau actualizate la standardele si normativele in vigoare.

Astfel, prin HCGMB 323/14.06.2018 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru 15 blocuri iar prin HCGMB 602/26.09.2018 au fost aprobati indicatorii pentru 51 de blocuri. Hotararile de Consiliu au fost defalcate pentru ca documentatiile complete au fost furnizate de catre primaria sectorului 6 in perioade diferite de timp. Mentionam ca din cele 102 de blocuri transmise exista autorizatii de construire doar pentru 23 de blocuri, conform e-mail-ului transmis de Primaria Sectorului 6, la data de 19.12.2018.

Mai mult decat atat, proiectele tehnice au fost intocmite de catre primaria sectorului 6, iar, conform legii, prima faza in realizarea proiectului tehnic este obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor necesare si a autorizatiilor de construire (D.T.A.C./P.A.C.). Cum ar putea aviza, potrivit legii, in Comisia Tehnico-economica si sa scoata la licitatie Primaria Capitalei proiecte tehnice incomplete?

In plus, Primaria Capitalei a semnat contractele de mandat cu asociatiile de proprietari pentru un numar de 65 de blocuri. In data de 16 ianuarie 2019, Directia de Investitii din cadrul Primariei Capitalei a transmis documentatiile in vederea atribuirii contractelor de executie catre Directia de Achizitii, documentatia fiind validare SICAP din data de 31 ianuarie 2019. Subliniem inca o data ca nu se pot scoate la licitatie documentatii incomplete!

Constructia de sali de sport. In afara de reabilitarea celor 200 de blocuri, Primaria sectorului 6 a cerut Primariei Capitalei sa realizeze si alte investitii in acest sector si anume construirea unor sali de sport si a unui corp nou in incinta unei scoli.

Primaria Capitalei a dat curs acestei solicitari si a convocat reprezentantii Primariei Sectorului 6 sa aduca proiectele tehnice astfel incat acestea sa fie analizate si, conform procedurilor legale, avizate in Comisia Tehnica Economica si in Consiliul General.

In urma analizei documentatiilor tehnice furnizate de primaria sectorului 6, Primaria Capitalei a transmis foarte multe observatii si cereri de clarificari, avand in vedere ca majoritatea proiectelor propuse erau incomplete, nu respectau legile si normativele in constructii in vigoare. Dintre aceste comentarii, exemplificam:

- nu exista liste de cantitati pe articole de deviz;

- modul de armare a mai multor grinzi si placi este tratat superficial, s-a solicitat revizuire;

- nu exista detalii de executie pentru mai multi parapeti si stalpi;

- nu exista indicatii referitoare la calitatea otelului;etc.

Raspunsul la toate aceste cerinte de clarificari a fost "se vor detalia odata cu planurile finale"...Intrebarea este: "proiectele sunt finalizate sau nu?!" existand, in mod evident, o contradictie intre afirmatiile initiale si cele ulterioare ale reprezentantilor primariei sectorului 6.

Investitii RADET. In ceea ce priveste situatia RADET, pentru prima data in ultimele decenii, Primaria Capitalei investeste in reabilitarea retelelor RADET si face toate eforturile sa recupereze o perioada de peste 20 de ani in care Regia nu a beneficiat de investitii concrete.

Dupa ani de zile de nepasare, PMB a realizat primul audit al sistemului, din care a reiesit exact ce investitii sunt necesare, a pregatit modernizarea si reabilitarea Sistemului de Alimentare Centralizata cu Energie Termica – SACET si o serie de alte proiecte in domeniu.

In acest sens, precizam ca Primaria Capitalei:

- Are deja elaborat studiul de solutie in vederea constructiei primului din cele doua CET-uri, parte a planului de dezvoltarea a noi unitati de producere a energiei termice in cogenerare, de inalta eficienta.

- A realizat, in anul 2017, studiul de fezabilitate care a evidențiat necesitatea de a efectua lucrări de reabilitare pentru 501,44 km conducte.

- A pregatit documentatia necesara pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile disponibile prin POIM pentru reabilitarea a 212 km de conducte.

- A obtinut aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru tronsoane de rețea care insumează alti 63,24 km de conducte, tronsoane care au înregistrat în ultimul timp cel mai mare număr de avarii și pentru care trebuie începute imediat lucrările

- Pentru restul de 226 km de coducte, începând din acest an vor fi demarate procedurile necesare în vederea elaborării documentației pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție. Prioritizarea lucrărilor va avea loc după influența pe care o au în asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică.

- A demarat, in luna octombrie 2018, lucrarile de modernizare la Centrala Termica Amzei, prin Compania Municipala Energetica Bucuresti SA.

- Deruleaza proiectul de modernizare a CTZ Casa Presei, care va asigura o parte din necesarul de energie termica in zona de nord a Capitalei. Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici au fost aprobati anul trecut

- Are in planul pentru anul in curs modernizarea centralele termice de cvartal Luterană și Rosetti

Totodata, in actuala administratie, a fost posibila reluarea unor proiecte mai vechi initiate de RADET, aflate in blocaj ani de zile, si continuarea celor exisente:

- In anul 2018 a fost deblocat procesul de modernizare şi automatizare a sistemului SCADA –o investiţie de aproximativ 50 de milioane lei

- Au fost reincepute investitiile în reabilitarea reţelei de termoficare după o perioadă de 7 ani,

- Au fost realizate lucrari de modernizare a sistemului de transport si distributie a energiei termice in cartierele Aviatiei si Drumul Taberei

- Au fost realizate si receptionate lucrari de reabilitare a retelelor termice aferente cartierelor Rahova si Titan;

- Tot in anul 2018 au demarat lucrările de modernizare a reţelelor de termoficare aferente punctelor termice 2 Aviaţiei şi 6 Aviaţiei - blocate din anul 2010.

- S-au realizat lucrari de modernizare si eficientizare a centralelor termice de cvartal si a instalatiilor de distributie aferente – CT 6, CT 10 si CT 13 Bucurestii Noi, CT Barbu Vacarescu, CT Bucur si CT Caporal Balan. Până acum au fost modernizate 3 centrale, celelalte 3 centrale urmand a fi modernizate in cursul anului 2019.

- In prezent, la nivelul RADET se afla in procedura de achizitie lucrarile de modernizare pentru centralele Floreasca si Ferentari.

- Deblocarea în ultimii doi ani a achiziţiilor pentru materiale necesare reabilitării reţelor termice: au fost achiziţionate, pentru prima dată în ultimii şapte ani, vane - dispozitive în cazul cărora înlocuirea este de multe ori mai importantă decât însăşi înlocuirea conductelor. în baza bugetului aprobat de PMB, in prezent exista acorduri-cadru pe o perioada de 12 – 24 luni pentru diferite tipuri de echipamente.

- A fost deblocata realizarea primelor servicii de reparaţii cu firme terţe pentru reabilitarea reţelei termice.”, e mesajul Primăriei București.

