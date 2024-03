Gabriela Firea profețește scorul lui Nicușor Dan și explică de ce nu mai candidează la Capitală/ VIDEO

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține că a acceptat în cele din urmă decizia politică de a nu fi susținută la Primăria Capitalei și va continua în interiorul PSD. Firea a explicat că actualul primar Nicușor Dan nu are șanse foarte mari să câștige Primăria Capitalei, pentru că are un scor de 18-20%, în timp ce Cătălin Cîrstoiu vine din urmă și are sprijinul celor două mari partide.

”Pentru mine este o restartate. E adevărat, m-am pregătit 3 ani și jumătate pentru o candidatură la Primăria Capitalei, o decizie pe care, după ce m-am consultat cu colegii mei, cu familia am luat decizia de a rămâne în politică. Întotdeauna mi-a plăcut mai degrabă cursa de maraton, nu sunt fanul curselor de viteză.

Au fost alte calcule, au fost alte decizii luate nu doar în partid ci și la nivelul coaliției. Am și eu oameni care nu mă prea agreează. Sunt decizii care se iau pe bază de calcule, pe măsurători, dar până la urmă deciziile se iau și emoțional.

Au fost momente în care cred că nu am meritat anumite declarații, anumite luări de poziție. Am putea spune că nu s-a întâmplat mare lucru, dar a contat mult percepția publică. Oamenii simt când o persoană este ajutată sau dezavantajată de propria echipă.”, a spus Gabriela Firea, la Antena 3 CNN.

Firea: Nicușor nu are mai mult de 18%

”Pentru mine nu mai era atât de mult de muncit, pentru că am muncit 3 ani și jumătate. Practic, campania am făcut-o 3 ani și jumătate, acum mai aveam doar pregătirea pentru alegeri. Acum, cu noul nostru candidat munca este un pic mai dificilă, dar vom munci alături de noul candidat.

Nu ai cum să ai 70% nemulțumire din toate zonele sociale, iar apoi să ai 30% grad de încredere. Undeva datele nu se potrivesc. Eu cred că Nicușor Dan are 17-18%, cel mult 20%, cu ceea ce mai vine de la PMP sau Forța Dreptei.

Eu cred că domnul Cîrstoiu are o șansă foarte bună. Are în spate cele două mari partide, PSD are peste 30%, PNL vine cu peste 17% și eu cred că se vor transfera către domnul Cîrstoiu. Contează foarte mult ce fac echipele partidele politice. Este posibil să pierdem anumiți oameni, dar este posibil să vină alți oameni, care până acum nu ar fi votat PSD sau PNL. Vorbim de oameni din zona de sănătate, adică de oameni care lucrează în zona asta, pacienți sau alți oameni interesați.”, a mai spus Firea.