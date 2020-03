Gabriela Firea, reacție după ce a fost confirmat primul caz de coronavirus în București: Țin legătura permanent cu Raed Arafat

Primarul Capitalei Gabriela Firea dă informații despre bărbatul din București depistat cu coronavirus. Totodată, ea anunță că ține legătura permanent cu secretarul de stat Raed Arafat.

„Primul caz de coronavirus confirmat in Bucuresti. Un domn de 49 de ani, roman, care a venit de la Roma. A stat izolat voluntar la domiciliu din 27 februarie. A facut febra, stare generala proasta. Acum se afla internat la Institutul de boli infectioase Matei Bals din Bucuresti.

Cele 3 persoane cu care pacientul cu COVID 19 a intrat in contact merg in carantina, in cladirea pusa la dispozitie de Primaria Capitalei. La acea locatie mai sunt in carantina 5 persoane (3 romani si 3 chinezi). Alte 8 au parasit carentina.