Gala Premiilor UCMR și-a desemnat câștigătorii

Gala Premiilor Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR), ediţia a 52-a, şi-a desemnat câştigătorii‚ luni, la Opera Naţională din Bucureşti. Printre premianţi, compozitorul Adrian Iorgulescu, obţinând Marele Premiu, pentru întreaga activitate creatoare, compozitoarea Doina Rotaru, care a primit premiul pentru Fatum pentru ansamblu cameral şi compozitorul Ulpiu Vlad, pentru "În lumina evocării - George Enescu".

În fiecare an, juriul UCMR premiază cele mai valoroase creaţii din domeniul muzical pentru anul precedent.

Pentru prima dată în istoria sa, evenimentul a avut loc sub forma unui spectacol, în care au cântat Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale, dirijor col. Aurel Gheorghiţă, care a deschis spectacolul de pe scena Operei Naţionale, Corul de Copii Radio, dirijor Răzvan Rădos, duoul jazzistic Nadia Trohin (voce) şi Mircea Tiberian (pian), Ansamblul Flaut Power, dirijor şi solist Ion-Bogdan Ştefănescu.

„Cu această gală a Premiilor UCMR am aruncat o pietricică în oceanul informaţional care ne înconjoară, în speranţa că ea va genera un val. În timp, mi-aş dori ca acest val să se transforme într-un tsumani. Viaţa culturală românească are nevoie aşa ceva: de tsunami-uri de energie pozitivă, prietenie profesională, bun gust şi altruism", a declarat Dan Dediu, preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Câştigătorii Galei Premiilor Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România

Marele Premiu pentru întreaga activitate creatoare - Adrian Iorgulescu

Secţia de muzică instrumentală şi multimedia

– lucrare simfonică:

Ulpiu Vlad – În lumina evocării – George Enescu

– lucrare concertantă:

Dan Dediu – "World’s First Fear" – concert pentru flaut şi orchestră

– lucrare camerală:

Doina Rotaru – Fatum pentru ansamblu cameral

Subsecţia de fanfară

Alexandru Biriş – Rapsodia bistriţeană nr. 1 pentru orchestră de suflători

Secţia de muzică vocală

– lucrare corală amplă:

Valentin Gruescu – Colind extens, cor mixt a cappella, text: George Coşbuc

– lucrare vocal-simfonică:

Laurenţiu Beldean – Tekmirio „Document” – cameral extins

Secţia de muzică jazz-pop

– Muzică de jazz sau muzică instrumentală – ex-aequo

Dan Pavelescu – "Vals oriental", instrumental

Nicolae Caragia –" România Mare", instrumental

– Melodie sau grupaj de melodii:

Alexandru Neş – "Ţi-aş fi fost", text: Roberta Rizac

– Spectacol:

Viorel Gavrilă – "Dă, Doamne, cântec" – spectacol de teatru

Secţia de muzicologie

– Sistematică muzicală, etnomuzicologie şi folclor, cercetări de muzică sacră:

Corneliu Dan Georgescu – Atemporal Music Archetypes. Romanian Composers Studies and Essays in Musicology - vol. III. Monotony - an aesthetic principle, Editura Muzicală, 2022

– Istoriografie, lexicografie, ediţii critice, antologii:

Florinela Popa– Muzică şi ideologii în secolul 20, Editura Muzicală, 2022

– Publicistică (culegere de cronici, interviuri, eseuri, materiale radiofonice sau de televiziune, programe de sală, broşuri discografice sau antologii referitoare la muzica românească):

Alex Vasiliu – Duet pe partitura timpului. Convorbiri cu Ioan Morna, Editura Muzicală, 2022

Premiul filialei Cluj

Hans Peter Turk - Das Kreuz (din cadrul ciclului Epitaph, pentru solişti, cor mixt şi orchestră)

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR) există din anul 1920, când a fost înfiinţată sub numele de Societatea Compozitorilor Români (SRC). Prima ediţie a Galei Premiilor UCMR au avut loc în anul 1967.