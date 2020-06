Gâlceava din PSD n-ajută partidul, dar întărește democrația!

Iată cum, încet-încet, luna iulie ne bate la ușă, starea de alertă pare că se va termina și, la prima vedere, prelungirea acesteia nu va mai sta în picioare. De ce? Doar e perioadă de concedii și niciun politician zdravăn la cap nu va marșa pe ideea prelungirii stării de alertă sau, mai grav, reintroducerii stării de urgență, că vorba-aia, nu vrem să pierdem din electorat. Asta chiar dacă există voci care ne spun că e cam alarmantă creșterea numărului de noi cazuri COVID în țărișoara noastră.

Revenind. Ne apropiem de mult-amânatul și mult-așteptatul congres al Partidului Social Democrat și, odată cu venirea marelui eveniment, iată că se ascut cuțitele și unii lideri ies la atacuri. Unele frontale, altele "pe la spate", ca doar așa-i în... politică!

Se conturează o “tabără Teodorovici”, aripa anti-Ciolacu!

Eugen Teodorovici, fost ministru finanțelor în mai multe guvernări, e tot mai aproape de o candidatură la șefia partidului. "Daca îmi asum funcția, îmi asum și istoria PSD, cu bune și cu rele", zise Teodorovici, care mai subliniază (într-o postare pe Facebook) ca-și dorește să vadă PSD-ul înapoi la frâiele executivului. Vorbe dulci, care prind la PSD-iști...

Nici bine nu a apăsat POST pe Facebook, că a și venit replica de la Paul Stănescu, secretar general interimar PSD: "Teodorovici este un aventurier politic, incapabil să se gândească la PSD, preocupat să vâneze funcții. Și o calamitate atunci când s-a aflat la conducerea partidului". Aoleu, operația!

În toata sfădeala asta a intervenit și Ionel Arsene (lider CJ Neamț și președinte PSD Neamț), dar și Răzvan Cuc, fostul ministru al transporturilor: „Când simți că pierzi controlul, ataci public fără să te uiți în jurul tău. Paul Stănescu & Co s-au trezit șefi peste Partid și se cred atotputernici. Când un membru PSD își permite să aibă propria opinie, să nu fie de acord cu Paul Stănescu & Co, devine ”un aventurier politic” care e ”preocupat doar de funcții”, a scris Răzvan Cuc, evident, tot pe Facebook. Șeful lui Cuc de la organizație, Ionel Arsene, subliniază că de oameni ca Eugen Teodorovici are PSD nevoie acum: „Paule, îţi spun eu că Eugen Teodorovici este un politician din noua generaţie, capabil să înțeleagă că vechile metode de a face politică nu mai dau rezultate. Acţiunile lui de a face opoziţie reală la actuala putere liberală, care a prăbuşit România, sunt ceea ce aşteaptă cu adevărat oamenii. Cât despre alegerile interne, părerea mea este că ar trebui să mai ai puţină răbdare şi, în loc să îţi critici public colegii de partid, mai bine să arăţi tu cu ce eşti mai bun, ce te face pe tine să fii o alternativă, deşi ştii şi tu prea bine că PSD e un tractor cam mare”, a completat liderul CJ Neamţ.

Va place, nu-i așa? Până și Ponta mănâncă floricele! :)

Bârfă: Unii spun că urmează ca și Viorica Dăncilă să-l susțină pe Teodorovici, asta dacă nu-și asumă Ciolacu, pe față, să o pună pe o poziție fruntașă la parlamentare

Bun, acum să concluzionăm. Sursele spun că este foarte posibil să avem două congrese PSD, unul în perioada imediat următoare, iar celălalt la câteva zile după alegerile parlamentare. Da, ați citit bine, parlamentare. Lucrurile sunt, cât de cât, definitivate pentru alegerile locale, avem o Gabriela Firea care deocamdată "merge" în barca Ciolacu, iar actualul președinte interimar al PSD se bucură și se susținerea cuplului Manda-Olguța. În țară lucrurile sunt OK-ish. Mari probleme de susținere nu are, până la această oră nu există 3 sau 4 lideri de filiale județene PSD care să se ia de mână și să declare public faptul că nu-l vor susține pe Marcel Ciolacu. Interesant va fi să vedem ce se va întâmpla după alegerile parlamentare...

P.S.: Mai sunt unii care spun pe la colțuri că, de fapt, atacurile lui Teodorovici sunt pornite cu acceptul lui Ciolacu. Asta-i bună... :)

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR